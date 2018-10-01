Öne Çıkanlar

Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)

01.10.2018 - 06:28 | Güncelleme:

1 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    1 | 11

    FANATİK

    FİYASKO

    İlk galibiyetini alan Rize deplasmanında hezimete uğrayan Fener, 7. haftada lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü

  • 2 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    2 | 11

    FOTOMAÇ

    ÇÖKÜŞ

    Kanarya, Rize'de kalecisinden santraforuna kadar her hattıyla tel tel döküldü. Büyük umutlarla gelen ancak tam bir fiyasko çıkan Cocu, akıl almaz hatalarıyla yine çıldırttı

  • 3 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    3 | 11

    AMK

    EUROLEAGUE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Artık Fener taraftarının aklında tek bir soru var

  • 4 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    4 | 11

    HÜRRİYET SPOR

    HEZİMET, ÖFKE VE ÖZÜR

    F.Bahçe, Rize'de 11 dakikada yediği 3 golle hüsrana uğrarken maç sonu çarpıcı olaylar yaşandı

  • 5 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    5 | 11

    HÜRRİYET SPOR

    ŞOK 2'YE KATLANDI

    Emre Akbaba'nın 4 ay oynayamayacağı açıklandı. Milli oyuncu, şubat ayında takımla çalışmalara başlayacak

  • 6 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    6 | 11

    MİLLİYET SPOR

    BU COCU'YA DAYANILMAZ

    Fenerbahçe, Ç.Rize deplasmanında darmadağın oldu, lig yarışından bir hayli erken koptu

  • 7 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    7 | 11

    MİLLİYET SPOR

    TERİM'İN ÇARESİ YOK

    Galatasaray'daki sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle hamle oyuncusu kalmadı. Fatih Terim mevcutlarla en iyi kadroyu kurmak için kolları sıvadı

  • 8 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    8 | 11

    SABAH SPOR

    FACİA

    Fenerbahçe, ligde galibiyeti olmayan Ç.Rize'den 11 dakikada 3 gol yedi. Küme düşme hattıyla arasında 2 puan kaldı

  • 9 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    9 | 11

    SABAH SPOR

    İHTİYAR DELİKANLILAR

    Beşiktaş'ın 35'lik iki yıldızı Atiba ve Quaresma ile 31'lik dinamosu Medel, performanslarıyla parmak ısırtıyor

  • 10 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    10 | 11

    VATAN-ŞAMPİY10

    HAVADA İSTİFA COCUSU VAR

    Haftalar geçiyor, F.Bahçe'de umut ışığı adına en küçük bir gelişme bile yaşanmıyor... Kanarya, Rize deplasmanından da eli boş döndü!

  • 11 Günün spor manşetleri (1 Ekim 2018)
    11 | 11

    VATAN-ŞAMPİY10

    ASLAN'IN SIKINTISI ORTADA

    Emre devreyi kapattı, Selçuk'un tedavisi sürüyor, Ndiaye cezalı... Porto maçı öncesi Terim'in derdi büyük

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0