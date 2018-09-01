1 Eylül 2018 tarihli gazetelerin spor haberlerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi Gruplarında eşleştiği rakiplerin değerlendirmesi, yaz transfer sezonunun son gününe damga vuran transferler ve Galatasaray'ın çok istediği forvet transferini gerçekleştirememesi yer aldı. İşte 1 Eylül 2018 tarihli gazetelerin spor manşetleri...
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FANATİK
GÜNÜN İMZASI GELECEĞİN İMZASI
Fenerbahçe 'yaratıcı oyuncu' açığını; müthiş pasları, driplingleri, ve çalımlarıyla göz dolduran Yassine Benzia ile kapattı. 23 yaşındaki Cezayirli yıldız, İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertlilere imza attı
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FOTOMAÇ
TRANSFERDE SON GÜNÜN BOMBALARI
Tolga Ciğerci, Yassine Benzia Fenerbahçe'de
Adem Ljajic Beşiktaş'ta
Ömer Bayram Galatasaray'da
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AMK
ÇILGIN CUMA
F.Bahçe, Jailson'u açıkladıktan sonra Tolga'ya imza attırıp, Benzia'yı İstanbul'a getirdi. Cimbom'un Love ısrarı yattı. Ljajic ile imzalayan Kartal, Burak'ı kapamadı
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HÜRRİYET
BAŞIMIZ DÖNDÜ
1. F.Bahçe, G.Saray'dan ayrılan Tolga ve Lille'den Benzia'yı renklerine bağladı
2. G.Saray son ana kadar Vagne Love için uğraştı ama olmadı. Ömer Bayram geldi
3. Beşiktaş Adem Ljajic'e imza attırırken, Orkan ve Umut Nayir'i kiralık verdi
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HÜRRİYET
İKİ KOLAY BİR ZOR KURA
Monaco'daki kura çekiminde birinci torbadaki Beşiktaş ve ikinci torbadaki Fenerbahçe, dişine göre rakipler çekti. Kartal'a iki İskandinav, Kanarya'ya iki Doğu Avrupalı geldi. Akhisar'ın grubunda ise 5 kez Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla var
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MİLLİYET
LJAJİC GELDİ GÜNEŞ AÇTI
Talisca'nın yerini doldurmak için uzun zamandır çaba harcayan yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in, "Bu oyuncuyu alırsak her türlü sistemi sahaya yansıtırız" raporu üzerine Adem Ljajic'i sıkı pazarlıklar sonrası renklerine bağladı
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MİLLİYET
YARIM KALAN LOVE!
Gomis'i Al Hilal'e sattıktan sonra dört bir koldan forvet arayan Sarı-Kırmızılı ekip, Love'u ikna etmesine rağmen transferi bitiremedi. Beşiktaş, G.Saray'dan Love'un bonservisi için 1.5 milyon euro istedi, Cim-Bom 750 bin euro önerdi. Başkan Fikret Orman indirim yapmayınca çabalar sonuç vermedi
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SABAH
RAKİP BELÇİKA!
Finali 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak Kupa 2'de Beşiktaş ve Fenerbahçe dişine göre takımlarla eşleşirken, tarihinde ilk kez uluslararası arenaya çıkacak Akhisarspor zorlu bir gruba düştü
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SABAH
SIRA DIŞI 10 NUMARA
Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, futbolu kadar kişiliği ve hayata karşı dik duruşu ile dikkat çekiyor
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VATAN - ŞAMPİY10
"BEŞİKTAŞ DA F.BAHÇE DE ZORLANMADAN ÇIKAR"
Güntekin Onay eşleşmeleri değerlendirdi: Hem F.Bahçe hem de Beşiktaş iyi kura çekti. Akhisar için aynı şeyi söylemek zor. Ancak 4. torbadan girdiğini hesaba katarsak Akhisar'ın kurası da makul olarak değerlendirilmeli
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VATAN - ŞAMPİY10
HEM BENZİA HEM DE TOLGA
Dün sabah Jailson ile sözleşme imzalayan F.Bahçe, G.Saray ile kontratını karşılıklı olarak fesheden Tolga Ciğerci ve Lille'in 10 numarası Benzia'yı kadrosuna kattı
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