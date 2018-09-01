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VATAN - ŞAMPİY10

"BEŞİKTAŞ DA F.BAHÇE DE ZORLANMADAN ÇIKAR"

Güntekin Onay eşleşmeleri değerlendirdi: Hem F.Bahçe hem de Beşiktaş iyi kura çekti. Akhisar için aynı şeyi söylemek zor. Ancak 4. torbadan girdiğini hesaba katarsak Akhisar'ın kurası da makul olarak değerlendirilmeli