8 | 11

SABAH SPOR

"BECEREMEZSEM GİDERİM"

Lucescu: Yeni bir ekip kuruyoruz. Hedeflerimiz var. İşimiz kolay değil. Uluslararası seviyede 2-3 futbolcumuz bulunuyor. Ne yazık ki çok fazla seçeneğim yok... Ben oyuncularıma çok güveniyorum. Onları en üst seviyeye çekmeye çabalıyorum. Bunu becerebilirsem her şey çok iyi olacak. Ama beceremezsem güle güle...