10 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında; A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun İsveç maçı öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısı, Emre Akbaba'nın G.Saray'a transferi sürecine ilişkin detay veren açıklamaları ve 3 büyüklerden son gelişmeler yer aldı. İşte manşetler...
1
1|11
FANATİK
ASLAN ERKEN BİTİRECEK!
Transferde stoper ve forvet takviyelerini devre arasına bırakan Galatasaray, bu kez işi erken bitirecek. Chelsea'dan ayrılması kesinleşen Cahill ve şu an boşta olan golcü Modeste için elini çabuk tutacak Cimbom, en kısa zamanda söz kesecek
2
2|11
FOTOMAÇ
FALCAO HAREKATI
Transferde geç kalıp golcü alamadığı için eleştirilen Galatasaray yönetimi bu kezi işi sıkı tutuyor. Fatih Terim'in isteği üzerine ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Cimbom, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Falcao'yu öncelikli olarak düşünüyor
3
3|11
AMK
"FENER'İ REDDETTİM"
Galatasaray'ın ezeli rakibine transfer çalımı atarak renklerine bağladığı yıldız futbolcu, çarpıcı itiraflarda bulundu: "Alanya yönetimine 'Başka bir takımla anlaşmış olabilirsiniz ama, istemiyorum' dedim. İkna etmeye çalışsalar da sonuç değişmedi."
4
4|11
HÜRRİYET SPOR
HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
5-6 yıllık geleceği görebilecek bir ekip kurduğunu belirten Lucescu, "Euro 2020 elemelerinde iyi bir takım olacağız. Euro 2024'te ise şampiyon olmak istiyoruz" dedi
5
5|11
HÜRRİYET SPOR
ÖZGÜVEN VE DEĞİŞİM ZAMANI
Serdar, Eren, Rodrigues ve Ndiaye için özel görüşmeler yapan Terim, bu isimleri Kasımpaşa karşısında sahaya sürüp maç eksiklerini giderecek. Tecrübeli hoca, Lokomotiv mücadelesinde ise oyuncularının yüzde 100 verime ulaşmasını hedefliyor
6
6|11
MİLLİYET SPOR
"BECEREMEZSEM GİDERİM"
Güzel günlere götürecek bir takım oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Lucescu, "Bu oyuncularımız, genç oyuncular. Sabretmek ve güven vermek gerekiyor. Becerebilirsem herkes için çok iyi olacak. Beceremezsem 'Allah'a ısmarladık' der ve giderim" dedi
7
7|11
MİLLİYET SPOR
NEGREDO İÇİN KİBARCA RET!
İspanyol futbolcu konusunda yeni bir strateji belirleyen siyah-beyazlılar, yüksek fiyat çekerek talipli kulüpleri pes ettirecek. Negredo'nun menajerini İstanbul'a çağıran yönetim, oyuncunun takım arayışına son vermesini isteyecek
8
8|11
SABAH SPOR
"BECEREMEZSEM GİDERİM"
Lucescu: Yeni bir ekip kuruyoruz. Hedeflerimiz var. İşimiz kolay değil. Uluslararası seviyede 2-3 futbolcumuz bulunuyor. Ne yazık ki çok fazla seçeneğim yok... Ben oyuncularıma çok güveniyorum. Onları en üst seviyeye çekmeye çabalıyorum. Bunu becerebilirsem her şey çok iyi olacak. Ama beceremezsem güle güle...
9
9|11
SABAH SPOR
EYLÜL KASIRGASI
Galibiyete hasret kalan Sarı-Lacivertlileri zorlu bir ay bekliyor. F.Bahçe; Biri Avrupa Ligi biri de derbi olmak üzere 4 maça çıkacak, sadece Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak
10
10|11
VATAN - ŞAMPİY10
"BAŞARAMAZSAM ALLAH'A ISMARLADIK"
Lucescu: 5-6 yıl aynı kulüpte oynayanlara karşı galibiyet hiç kolay değil. İsteğimiz, uzun süreli bir grup oluşturmak. Kazanmaya alışmış, bunun için oynayanlar olmalı. Bunu becerebilirsem herkes için çok iyi olacak, yoksa çeker giderim!
11
11|11
VATAN - ŞAMPİY10
"GÖNLÜMDE HEP G.SARAY VARDI"
F.Bahçe'nin de teklifini reddeden Emre Akbaba, Sarı-Kırmızılıları neden seçtiğini detaylarıyla anlattı: "Eski kulübümün bazı beklentileri vardı. Fakat ben onlara G.Saray'a gitmek istediğimi söyledim. Onlar da bana başka kulüplerle anlaştıklarını ifade etti. Beni kulübe çağırdılar ikna etmek için, fakat sonuç yine de değişmedi."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.