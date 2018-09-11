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FANATİK

ŞAHANE

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya yenilgisini telafi için çıktık İsveç karşısına. Ama 49'da 2-0 mağlup duruma düştük. 2 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'yla yanıt verdik. Ardından rakibi de sahasına hapsettik. Son sözü Emre Akbaba söyledi. 88'de beraberlik sayısını attı, 90+2'de milyonları coşturan o kafa golü geldi. Kabus gibi başlayan gece, muhteşem bir finalle bitti