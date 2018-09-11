11 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında; A Milli Takımımızın İsveç karşısında 2-0 geriden gelerek kazandığı 3-2'lik muhteşem zafer, galibiyete dair en ince ayrıntılar, Fatih Terim'in Galatasaray'ın deplasman fobisine çözüm arayışı ile Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic'in açıklamaları yer buldu. İşte bugünün spor manşetleri...
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FANATİK
ŞAHANE
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya yenilgisini telafi için çıktık İsveç karşısına. Ama 49'da 2-0 mağlup duruma düştük. 2 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'yla yanıt verdik. Ardından rakibi de sahasına hapsettik. Son sözü Emre Akbaba söyledi. 88'de beraberlik sayısını attı, 90+2'de milyonları coşturan o kafa golü geldi. Kabus gibi başlayan gece, muhteşem bir finalle bitti
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FOTOMAÇ
TÜRK DESTANI
İsveç karşısında 2-0 geriye düşen Ay-Yıldızlı ekibimiz, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 3-2 kazandı
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AMK
AKBABA MUCİZESİ
Ay-Yıldızlılar, Stockholm'de 36. dakikada Thelin, 49'da Claesson'un golleriyle geriye düştü. 51'de Hakan Çalhanoğlu, farkı bire indirdi. 62'de oyuna giren Emre Akbaba, 88 ve 90+2'de kaderimizi değiştirdi
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HÜRRİYET SPOR
HARİKASIN TÜRKİYEM
Harika oynadığı maçta Thelin ve Claessson'un golleriye 2-0 geriye düşen Millilerimiz, Hakan ve Emre (2) ile zafere ulaştı
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HÜRRİYET SPOR
"BENİM YERİM 10 NUMARA"
Adem Ljajic, "Hocam Şenol Güneş, beni saha içinde pek çok farklı yerde kullanmak istediğini söyledi. Ancak bana kalırsa en verimli olduğum mevki forvet arkası" dedi
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MİLLİYET SPOR
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
Ay-Yıldızlı ekibimiz Uluslar Ligi B Grubu 2. maçında tarihi bir galibiyete imza attı. Claesson'un füzesi farkı artırdı. Ancak millilerimiz mücadeleti bırakmadı. Önce Hakan Çlahanoğlu ile umutlarımız arttı. Daha sonra Emre sahne aldı, art arda iki kez İsveç filelerini sarsarak, takımımızı zafere taşıdı
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MİLLİYET SPOR
EN FAKİRİ CİM-BOM!
Şampiyonlar Ligi'ndeki takımları karşılaştıran Football Benchmark, D Grubu'nda Galatasaray'ı 95 milyon euro ile en düşük değere sahip takım olarak gösterdi
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SABAH SPOR
MİLLİ RUH GERİ DÖNDÜ
İlk yarıda iyi oynarken bir yan topta golü yedik. İkinci yarının başında da Claesson farkı ikiye çıkardı. Ancak, bir dakika sonra Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle geriye dönüş başladı. Kenardan gelen Emre Akbaba; önce Cenk'in asistinde topu tavana astı, ardından Serdar'ın ortasında kafayla köşeye bıraktı
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SABAH SPOR
YA EVDE YOKSAM!
Geçen sezon deplasmanda aldığı 7 yenilgiye rağmen şampiyon olan Galatasaray'ın dış saha sıkıntısı devam ediyor. Fatih Terim, Trabzon'da fark yiyen takımın deplasman fobisine çözüm arıyor
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