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VATAN-ŞAMPİY10

"FUTBOLU BIRAKIRIM!"

Burak Yılmaz içini döktü: "Bu işin sonu ne olur bilmem ama bildiğim bir şey var ki, futbolu bırakmayı bile göze aldım. İsterlerse kadro dışı bıraksınlar, umrumda değil. Ben sadece Trabzonspor formamdan ve taraftardan uzak kalacağım için üzülürüm."