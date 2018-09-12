12 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında; Milli Takım'ın İsveç deplasmanında aldığı muhteşem galibiyetim yankıları, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, "Camiaya Sesleniş" programında yaptığı açıklamalar, G.Saray'ın devre arası transferi için forvet arayışları, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yabancı sınırına ilişkin görüşleri ve Trabzonspor ile sorunlu bir dönem geçiren golcü Burak Yılmaz'ın açıklamaları yer aldı. İşte günün spor manşetleri...
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FANATİK
ALİ KOÇ'LA 100 GÜN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3,5 aylık süreçte yaptıklarını anlattı: 3-4 yenilgiyle bu yoldan dönmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Ekonomik anlamda kendi kendini çeviren bir Fenerbahçe olacak
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FOTOMAÇ
"COCU'YA KEFİLİM"
Ali Koç, FB TV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programında; "Çok büyük bir facia olmadığı takdirde, devre arasında kadar Cocu ile ilgili bir şey yapmam. Her şey olabilir. Bu futboldur" dedi
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AMK
ASLAN'DAN DZYUBA ATAĞI
Galatasaray, Zenit'te mutlu olmayan Artem Dzyuba için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in çok beğendiği Rus futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 30 yaşındaki fırvette Cimbom'a sıcak bakıyor
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HÜRRİYET SPOR
TÜRKİYE BÜYÜK DRAM YAŞATTI
İsveç'i 2-0'dan gelip yenmemiz dünya basınında yankı yarattı. İngilizler, "Afallatıcı geri dönüş", Fransızlar, "Türkiye, İsveç'i yere serdi" dedi
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HÜRRİYET SPOR
"3-4 YENİLGİ ALDIK DİYE PES ETMEYECEĞİM"
Başkan Ali Koç, "Buraya gelirken, 'Elimde sihirli değnek yok' demiştim. 3-4 tane mağlubiyet aldık diye inandığım yoldan kolay kolay pes etmeyeceğim. Bu yolun sonu güzel olacak. Bugün olmasa yarın, yarın olmazsa öbür gün" dedi
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MİLLİYET SPOR
I LOVE YOU LUCE!
Futbolcuların sevgi yumağı karşısında duygulanan A Milli Takım Teknik Direktörü, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler içeri girdikten sonra, "Ben bu takıma sonuna kadar güveniyorum. Hepsini evladım gibi seviyorum. Öğrenmeye, en önemlisi başarıya aç, coşkulu bir ekibe sahibim" dedi
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MİLLİYET SPOR
"SUÇLANACAK KİŞİ BEN DEĞİLİM"
Beşiktaş'ın hocası, Fatih Terim'in de konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı, "Fazla yabancısı olanlar, o günün parasıyla en az 6-7 milyon euro verecekti. Yabancısı olmayanlara da para verilecekti. Sonra uygulandı mı, asla uygulanmadı. Yabancı oyuncu sayısı sakıncalı, o zaman serbest bırakılsın. Yabancı oyuncu konusunda suçlanacak kişi ben değilim. Ben sadece sayının fazla olduğunu söyledim" dedi
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SABAH SPOR
MAYISA KADAR LUCESCU
İsveç galibiyetiyle kredisini yükselten Mircea Lucescu, ağır bir yenilgi almadıkça görevde kalacak. Tecrübeli çalıştırıcı hakkındaki kararı ise seçilecek yeni federasyon yönetimi verecek
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SABAH SPOR
"BÜYÜK FACİA OLMAZSA ARAYA KADAR DEVAM"
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Kriterlerime uyan, kariyerinde başarılı, ancak daha büyük başarılar hedefleyen, gençlere önem veren bir teknik adamı, Cocu'yu seçtik. Arzuladığımız başarılar gelmezse her türlü önlemi alırız. Büyük facia olmazsa devre arasına kadar teknik heyette değişim olmaz"
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VATAN-ŞAMPİY10
"FUTBOLU BIRAKIRIM!"
Burak Yılmaz içini döktü: "Bu işin sonu ne olur bilmem ama bildiğim bir şey var ki, futbolu bırakmayı bile göze aldım. İsterlerse kadro dışı bıraksınlar, umrumda değil. Ben sadece Trabzonspor formamdan ve taraftardan uzak kalacağım için üzülürüm."
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VATAN-ŞAMPİY10
"TÜRKİYE BİZİMLE GURUR DUYACAK"
Zaferi getiren asisti yapan Serdar Gürler, "Maçı 90 dakika domine edip, İsveçlileri şaşırttık. Biz buyuz, Türkiye bu. Genç bir ekibiz. Her şey asıl şimdi başlıyor. Bu takım zamanla çok daha iyi yerlere gelecek" dedi
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