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HÜRRİYET SPOR

BAŞKA MEHMETLER OLMASIN!

Türkiye onu 'Atatürk Havalimanı'nda kalan basketbolcu' olarak tanıdı. Şimdi İzmir'de huzurla yaşayan Mehmet, "Basketbolu özledim. Burada bir saha olsa çok mutlu olurum" dedi. Peki biz erken teşhisle Mehmet'in durumunu yaşamayacak olan 'içimizdeki Mehmetler' için ne yapıyoruz?