13 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında; Galatasaray'da yüksek tansiyonlu geçen Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Barcelona sürprizi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Serdar Adalı açıklamaları ve takımlardan transfer haberleri yer aldı. İşte manşetler...
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FANATİK
İŞTE FENER'İN BARÇA PPOJESİ
Başkan Ali Koç'un "Barcelona Başkanı ile görüştük. İnşallah önümüzdeki yaz beraber bir şey yapacağız" sözleri tüm F.Bahçelileri heyecanlandırdı. Fanatik, o projenin detaylarına ulaştı. Buna göre; Katalan ekibinin yıldız adaylar, gelişimini tamamlaması için soluğu Samandıra'da alacak
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FOTOMAÇ
ASLAN'A PANZER
Transfer döneminde Gomis'in yerine golcü alamayan Galatasaray, ocakta yapacağı takviye için şimdiden kolları sıvarken, adaylar arasına flaş bir isim daha katıldı: Sandro Wagner
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AMK
RESTLEŞME
Yarsuvat: Mecbur bırakırsanız istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz
Cengiz: Divan gerektiğinde cevabı tokat olarak verir. Tokat yemeden edebimle çekilirim
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HÜRRİYET SPOR
İLK KEZ SERT YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Aziz Yıldırım gündeme geldiğinde duygusal bir havaya bürünen Ali Koç, belli ki barış sağlanması için bir adım bekliyor. Koç, camiaya her zaman yumuşak olmayacağının da mesajını gönderdi
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HÜRRİYET SPOR
BAŞKA MEHMETLER OLMASIN!
Türkiye onu 'Atatürk Havalimanı'nda kalan basketbolcu' olarak tanıdı. Şimdi İzmir'de huzurla yaşayan Mehmet, "Basketbolu özledim. Burada bir saha olsa çok mutlu olurum" dedi. Peki biz erken teşhisle Mehmet'in durumunu yaşamayacak olan 'içimizdeki Mehmetler' için ne yapıyoruz?
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MİLLİYET SPOR
NEGREDO YUVADAN UÇUYOR
Al Nasr'dan 7 milyon euro gibi astronomik bir teklif alan İspanyol golcünün gidişine Beşiktaş onay verdi
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MİLLİYET SPOR
DİVAN-I HARP!
G.Saray'da yaklaşan genel kurul öncesinde ortalık karıştı. Eski başkan ve yeni başkan Divan Kurulu'nda kapıştı
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SABAH SPOR
HEDEF 30'DA 30
4-0'lık Galatasaray galibiyetini unutmaları gerektiğini belirten teknik direktör Ünal Karaman, "Biz maçlara tek tek bakıyoruz ve 30 maçta da 3'er puan hedefliyoruz" dedi
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SABAH SPOR
KURTULUŞ PLANI
Katar'da ciddi teklif alan Ozan Tufan; Beşiktaş'a gitmekte ısrarcı. Dirar; Katar'a yetişmezse Birleşik Arap Emirlikleri'nden takımlar bakılacak. Kameni; ayrılmaya yanaşmıyor, isteyeni de yok
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"BİZANS OYUNUMUZ YOK!"
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: Geçmişte nasıl belge istenmişse biz onu istedik. Duygun Yarsuvat, 'Gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluyor" dedi. Böyle bir şey yok
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"GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Serdar Adalı ile rakip olduk, ama şu anki duruşu çok önemli. 'İhtiyaç varsa her türlü Beşiktaş'ın yanında olurum' dedi. Ona teşekkür ediyorum. Beşiktaşlıları mutlu etmeyi Allah bize nasip etsin
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