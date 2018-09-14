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MİLLİYET SPOR

"DERİN G.SARAY NEYMİŞ"

Duygun Yarsuvat, "Türkçe konuştum. O kadar açık ki ne söylediğim... Neymiş, derin Galatasaray harekete geçmiş. İnan Kıraç bana mı devretmiş! Yok öyle bir şey. Bir tek Galatasaray var... Bu kulübü sevmeyen insanlar 'derin' konulara girer" dedi