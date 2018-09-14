14 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...
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FANATİK
THE GODFATHER VII
TFF ile beIN Sports'un düzenlediği ödül töreninde yılın teknik direktörü seçilen Fatih Terim, daha sezon başında rakiplerine psikolojik üstünlük kurdu. İmparator'un şampiyonluk sayısındaki üstünlüğü ise tartışılmaz... Terim, tam 7 kez ligde mutlu sona ulaştı. Süper Lig'deki diğer 17 teknik adamın toplam şampiyonluğu ise sadece 3...
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FOTOMAÇ
OCAKTA ASLAN
Scoutlar, Sandro Wagner için Terim'e rapor sundu. Bayern'li forvetin devre arasında kiralanmasına karar verildi
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AMK
TÜRK LİRASI DEVRİMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, kulüpleri yakından ilgilendiriyor. Zira yapılan hizmet sözleşmeleri de bu kapsama giriyor
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HÜRRİYET SPOR
"BÜYÜK YATIRIM HARİKA FIRSAT"
Comolli: Yeni futbol tarzımızla, projemize en uygun oyuncuları kadromuza kattık. Harun önceliğimizdi, Benzia uç noktadaydı, Jailson çok kıymetli"
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HÜRRİYET SPOR
YILDIZLARI KAZANMA HAMLESİ
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, performansları nedeniyle camiadan tepki alan yıldız oyuncular Feghouli ve Belhanda'yı kazanmak için önemli bir adım attı
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MİLLİYET SPOR
KARTAL'DA ÖNCELİK BÜTÇE
İspanyol futbolcunun gönderilmesinin ardından büyük bir yükten kurtulacak Siyah-Beyazlılar, önce elindeki isimleri kullanacak. Bütçe istenilen seviyede tutulursa yönetim yeni bir golcü arayacak. Kartal ilk olarak kiralık isimlere yönelecek
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MİLLİYET SPOR
"DERİN G.SARAY NEYMİŞ"
Duygun Yarsuvat, "Türkçe konuştum. O kadar açık ki ne söylediğim... Neymiş, derin Galatasaray harekete geçmiş. İnan Kıraç bana mı devretmiş! Yok öyle bir şey. Bir tek Galatasaray var... Bu kulübü sevmeyen insanlar 'derin' konulara girer" dedi
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SABAH SPOR
"DUYGUN HOCA HAKLI"
Faruk Süren, Divan'daki Yarsuvat-Cengiz düellosunu Sabah'a yorumladı: Başkanı takdir ediyorum ama Duygun Hoca haklı
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SABAH SPOR
"FİKİR ALMIYORLAR YAZI YOLLUYORLAR!"
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yabancı sınırı ile ilgili soruya cevap verirken TFF'ye gönderme yaptı
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VATAN-ŞAMPİY10
"EN DEĞERLİMİ ALAMAZLAR"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İhtarname geldiğinde parası ödenmişti. Burak Yılmaz, tanıdığım oyuncular arasında en duygusalı olabilir. Onu takımda tutmak için çok mücadele ettim" dedi
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VATAN-ŞAMPİY10
SEZON DAHA YENİ BAŞLIYOR
Siyah-Beyazlılar'da yenlenen yönetimin takıma olan inancı tam
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