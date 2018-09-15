Milli maç arasının ardından gözler Spor Toto Süper Lig'e çevrilirken, 15 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...
1
1|11
FANATİK
LİDER BELLİ
Dün gece Aslantepe'de liderlik mücadelesi vardı... İlk devre berabere bitti ama ikinci yarıda Galatasaray, Kasımpaşa'nın üzerine gol oldu yağdı. Farklı kazanan Terim'in ekibi haftayı zirveye kurularak açtı
2
2|11
FOTOMAÇ
ASLAN GARRY DÖNDÜ
G.Saray, Kasımpaşa'yı 4'leyip, rakibinden zirveyi geri aldı. Üç hafta sonra 11'e geri dönüp yıldızlaşan Garry Rodrigues, maçı kopartan adam oldu
3
3|11
AMK
BU LİGİN PAŞASI BENİM
Salı günkü Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek Aslanlarını dinlendiren Fatih Terim'in rotasyonlu kadrosu; Kasımpaşa önünde ilk yarıda bocalasa da, ikinci devrede yağmurla coştu
4
4|11
HÜRRİYET SPOR
KOLTUK OPERASYONU
Haftaya lider giren Kasımpaşa'yı ikinci yarıda dağıtan Sarı-Kırmızılılar, averajla zirveyi kaptı. Eren Derdiyok ile perdeyi açan Cimbom'un diğer golleri Rodrigues (2) ve Serdar Aziz'den geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 76'da penaltıdan Diagne kaydetti
5
5|11
HÜRRİYET SPOR
TSUBASA BEŞİKTAŞ!
Beşiktaş'ın iş ortaklığı anlaşması yaptığı Japon medya devi Mainichi, dünyaca ünlü Tsubasa gibi Siyah-Beyazlılar için de çizgi film karakteri üretmeyi hedefliyor
6
6|11
MİLLİYET SPOR
"ŞAPKA ÇIKARMAK LAZIM"
Fenerbahçe Başkanı, "Aziz Yıldırıma da şapka çıkarmak lazım. O olmasaydı bu stad bugün bu şartlarda olmaz ve diğer kulüplerin yaptıkları statlara örnek olmazdı" dedi
7
7|11
MİLLİYET SPOR
TAM YOL İLERİ: 79-69
Dünya Kupası elemelerinde ilk turu lider bitiren Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2. tura da galibiyetle başladı. Ankara Spor Salonu'nda Karadağ'ı ağırlayan milliler, 3. çeyrekte zorlansa da kazanmayı bildi. I Grubu'nda galibiyet sayısını 5'e yükseltti
8
8|11
SABAH SPOR
PAŞALAR GİBİ!
Galatasaray, 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinni yaralarını farklı Kasımpaşa galibiyetiyle sardı: 4-1
9
9|11
SABAH SPOR
İMPARATOR DOKUNUŞU
Geçmiş senelerde Emre Belözoğlu'na 16, Fatih Akyel ve Sabri Sarıoğlu'na 18 yaşında 11'de şans veren G.Saray teknik direktörü Fatih Terim; dün gece de 18 yaşındaki stoperi, defansın göbeğinde Serdar Aziz ile yan yana oynattı. Fatih Terim'in Ozan Kabak'a ligde daha çok fırsat tanıması bekleniyor
10
10|11
VATAN-ŞAMPİY10
ASLAN'IN FORVET DERDİYOK
İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci bölümünde Cimbom; Eren ve Rodigues ile 10 dakikada 3-0'ı buldu. 76'daki Diagne'ni penaltısına 77'de Serdar ile yanıt veren Aslan, liderliğini de geri aldı
11
11|11
VATAN-ŞAMPİY10
"İLKLERİN KULÜBÜ"
F.Bahçe Başkanı Ali Koç: Her anlamda herkese ilham kaynağı ve öncü olan bir kulübüz. Bu tur bizim eserimiz değil, mart ayında başladı. Bizden önceki yönetim başlattı, biz tanıtımını yapıyoruz"
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