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VATAN-ŞAMPİY10

"İLKLERİN KULÜBÜ"

F.Bahçe Başkanı Ali Koç: Her anlamda herkese ilham kaynağı ve öncü olan bir kulübüz. Bu tur bizim eserimiz değil, mart ayında başladı. Bizden önceki yönetim başlattı, biz tanıtımını yapıyoruz"