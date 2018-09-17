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FANATİK

YENİDEN 3 PUAN

Ligde peş peşe 3 maç kaybeden Fenerbahçe için Konya deplasmanında kazanmak olmazsa olmazdı. Cocu, yeni yıldızları Jailson ve Benzia'yı ilk kez 11'de oynattı. Sarı-Lacivertliler zorlu maçta, Benzia'nın müthiş asisti ve Elmas'ın şık golüyle 3 puana uzandı. Harun da 5 net kurtarışla gecenin yıldızlarından biri oldu