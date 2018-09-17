17 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında; Fenerbahçe'nin 3 maçlık kabusun ardından Konya'da aldığı galibiyet, Beşiktaş başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'ın açıklamaları ve bu sezon Şampiyonlar Ligi arenasındaki ilk maçına çıkacak Galatasaray'daki son gelişmeler yer aldı. İşte manşetler...
1
1|11
FANATİK
YENİDEN 3 PUAN
Ligde peş peşe 3 maç kaybeden Fenerbahçe için Konya deplasmanında kazanmak olmazsa olmazdı. Cocu, yeni yıldızları Jailson ve Benzia'yı ilk kez 11'de oynattı. Sarı-Lacivertliler zorlu maçta, Benzia'nın müthiş asisti ve Elmas'ın şık golüyle 3 puana uzandı. Harun da 5 net kurtarışla gecenin yıldızlarından biri oldu
2
2|11
FOTOMAÇ
KAŞIKÇI ELMASI
Yeni transfer Benzia akıl dolu asisti ve isabetli paslarıyla dikkat çekti. Bu galibiyetle derin bir nefes alan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ve Beşiktaş maçları öncesi büyük moral kazandı
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3|11
AMK
ZAFERE KAÇIŞ
Oh be Fenerbahçe varmış... Sezona tarihinin en kötü serisiyle başlayan Sarı-Lacivertliler, komadan çıkmayı başardı. Erken final niteliğindeki zorlu deplasmanda Fener'e galibiyeti, 18'lik yıldız Eljif Elmas'ın 67. dakikadaki golü getirdi
4
4|11
HÜRRİYET SPOR
ELMAS GİBİ 3 PUAN
Sarı-Lacivertliler, Konya engelini 61. dakikada oyuna girip, 67'de golü atan Eljif Elmas'la geçti. Yeni transferleden Benzia golün asistini yaparken, Jailson mücadelesiyle göz doldurdu. F. Bahçe, D.Zagreb ve Beşiktaş maçları öncesi moral buldu
5
5|11
HÜRRİYET SPOR
"HAKEMLERE DEĞİL FUTBOLA BAK"
Orman, "Beşiktaş olarak hatalarımızı görmezden gelemeyiz" dedi ve ekledi: "Hakem hatalarıyla, abidik gubidik şeylerle şampiyon belirlenmez"
6
6|11
MİLLİYET SPOR
YENİDEN MUTLULUK
Fenerbahçe kazanmak zorunda olduğu Konya'da tek golle hedefine ulaştı, üç haftalık kabus gibi seriyi noktaladı
7
7|11
MİLLİYET SPOR
MARMARİS'TE TANAK RÜZGARI
Sekiz yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönen Dünya Ralli Şampiyonası'nda mutlu sona Estonyalı pilot ulaştı
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8|11
SABAH SPOR
KARANLIKTAN ELMAS ÇIKARDI
Fenerbahçe, Konya'da zorlansa da genç yıldızıyla özlediği galibiyete ulaştı ve Beşiktaş derbisi öncesi güven tazeledi
9
9|11
SABAH SPOR
TERİM "TECRÜBE" DEDİ
Sol ayağındaki sakatlığı geçen Brezilyalı oyuncu, dünkü taktik idmanda as takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, savunmanın göbeğini Maicon-Serdar Aziz ikilisinden oluşturdu
10
10|11
VATAN-ŞAMPİY10
İYİ Kİ TERİM VAR!
Genç oyunculara verilen önem, yönetimde de Terim'e övgüler yağdırılmasına neden oldu
11
11|11
VATAN-ŞAMPİY10
ELMAS GİBİ 3 PUAN
Son 3 haftada puan yüzü göremeyen Kanarya, Konya deplasmanında genç yıldızı ile galibiyete ulaştı... 61. dakikada oyuna giren Eljif Elmas, 67'de Benzia'nın asistinde ağları bulup Sarı-Lacivertlilerin yüzünü güldürdü
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