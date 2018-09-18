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VATAN-ŞAMPİY10

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN LOKOMOTİFİ SAHNE ALIYOR

D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşen G.Saray, ilk maçında Rus ekibini 22.00'de TT Stadyumu'nda ağırlıyor. Türkiye'yi Devler Ligi'nde 15. kez temsil edecek olan Sarı-Kırmızılı kulüp; 4 kez grup aşamasını geçti, 2 kez de çeyrek finale yükselmeyi başardı