18 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü ve Lokomotiv Moskova maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları, A Milli Basketbol Takımımızın Slovenya galibiyeti ile Trabzonspor'un Alanya deplasmanında cömertçe bıraktığı 3 puan yer aldı. İşte günün öne çıkan spor manşetleri...
1
1|11
FANATİK
BUNLAR ŞAMPİYONLAR (*These are the champions)
Aslan 1015, Fatih Terim ise tam 1827 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nin o meşhur müziği eşliğinde Türk Telekom Stadı'na çıkıyor. Avrupa Fatihi, bugün 50 bin taraftarının desteğiyle Lokomotiv'i devirip, Devler Ligi'ne müthiş bir giriş yapmak istiyor
2
2|11
FOTOMAÇ
TREN GELİR HOŞ GELİR
İki yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkan Galatasaray, ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor. Gruptan lider çıkmayı hedefleyen İmparator Fatih Terim ve Aslanları, Galatasaray'ın şanlı tarihine bu gece bir zafer daha eklemeye kararlı
3
3|11
AMK
ŞAMPİYON LİGİNE DÖNÜYOR
Avrupa Fatihi Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ndeki 15'inci macerasına Lokomotiv maçıyla başlıyor. 52 bin taraftar tribünde, milyonlar ekran başında Fatih Terim'in Aslanlarından kritik mücadelede galibiyet bekliyor
4
4|11
HÜRRİYET SPOR
NEDEN OLMASIN?
2000 yılında UEFA Kupası'na koşarken 'şampiyonluk' sözünü doğrudan telafuz ettiğini hatırlatan Fatih Terim, bugün Şampiyonlar Ligi'nde de çok büyük hayalleri olduğunu vurgulayarak, "Ben, neden olmasın?' diyorum. Kolay olmayacak tabii" dedi
5
5|11
HÜRRİYET SPOR
ÖNCE ALKIŞ SONRA UYARI
Atiker Konyaspor deplasmanında 3 puana ulaşan Fenerbahçeli futbolcular, soyunma odası girişinde tebrik edildi. Daha sonra Cocu, "Eksiklerimizi gidermemiz şart" dedi
6
6|11
MİLLİYET SPOR
ADIM ADIM ÇİN'E
Ankara'da Karadağ galibiyetiyle başladığı Dünya Kupası Elemeleri 2. turundaki 2. maçını Slovenya deplasmanında oynayan A Milli Basketbol Takımımız, Furkan'ın 2. yarıda 20 sayı ürettiği mücadeleyi de kazandı, Çin macerasına bir adım daha yaklaştı
7
7|11
MİLLİYET SPOR
DIŞ HATLAR KAPALI!
Galatasaray galibiyetiyle milli araya moralli giren Bordo-Mavililer, Alanyaspor önünde frene bastı. Merih'in 4. dakikadaki golünün şokunu zor atlayan Karadeniz ekibi, yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı
8
8|11
SABAH SPOR
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
Galatasaray zaferinin ardından Alanyaspor deplasmanına çıkan Bordo-Mavililer, 4. dakikada Merih'in golüyle geri düştükten sonra adeta gol kaçırma yarışına girdi
9
9|11
SABAH SPOR
"BİR HAYALİM VAR"
Fatih Terim: Galatasaray ile yeniden yola çıktığımda önce hayal etmek gerektiğini söylemiştim. Dünya büyüklüğünde bir hayalim var... Devler Ligi şampiyonluğu neden olmasın?
10
10|11
VATAN-ŞAMPİY10
NEGREDO 100'LERİ GÜLDÜRDÜ
1.1 milyon euro alacağından vazgeçen Negredo'dan kulüp, 100 bin euro kazanacak. Rakam düşük görünse de; 4 milyon 350 bin euro garanti ücret, yüzde 15 stopaj ve ekstralarla 6 milyon euro kasada kalacak
11
11|11
VATAN-ŞAMPİY10
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN LOKOMOTİFİ SAHNE ALIYOR
D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşen G.Saray, ilk maçında Rus ekibini 22.00'de TT Stadyumu'nda ağırlıyor. Türkiye'yi Devler Ligi'nde 15. kez temsil edecek olan Sarı-Kırmızılı kulüp; 4 kez grup aşamasını geçti, 2 kez de çeyrek finale yükselmeyi başardı
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.