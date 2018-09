1 | 11

BUNLAR ŞAMPİYONLAR (*These are the champions)

Aslan 1015, Fatih Terim ise tam 1827 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nin o meşhur müziği eşliğinde Türk Telekom Stadı'na çıkıyor. Avrupa Fatihi, bugün 50 bin taraftarının desteğiyle Lokomotiv'i devirip, Devler Ligi'ne müthiş bir giriş yapmak istiyor