19 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında; Galatasaray'ın Devler Ligi'ne yaptığı görkemli başlangıç, teknik direktör Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar ile derbi hazırlığındaki Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan önemli gelişmeler yer aldı. İşte manşetler...
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FANATİK
RÜYA GİBİ GECE
Tam 1015 gün sonra Galatasaray mabedinde Şampiyonlar Ligi şarkısı çaldı, 50 bin kişilik koroya 11 aslan sahada eşlik etti
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FOTOMAÇ
DEMİRDEN KORKSAK TRENE BİNMEZDİK
İşte Şampiyonlar Ligi işte şampiyon... Terim'in aslanları, yayınladıkları videoyla Cimbom'a gözdağı vermeye çalışan Rus ekibini yerle bir etti
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AMK
İŞTE BU CİMBOM'UN AYAK SESLERİ
Avrupa Fatihi, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 45 bin taraftarının desteğiyle yere serdi, rakiplerine mesaj verdi
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HÜRRİYET SPOR
HOŞ GELDİN AVRUPA ASLANI
2 sezon ayrı kaldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Cimbom, farklı kazanıp ilk haftayı lider kapattı
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HÜRRİYET SPOR
3 DEĞİL 5 PUAN KAZANDI
Üç maçlık yenilgi serisiyle sarsıntıya uğrayan özgüven geri gelirken, yeni transfer Benzia, Eljif Elmas, kaleci Harun herkesten tam not aldı ve Başkan Ali Koç ile yönetiminin morali düzeldi
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MİLLİYET SPOR
GÜÇ GÖSTERİSİ
Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan Terim'in öğrencileri, Lokomotiv Moskova karşısında üç puan aldı, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı
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MİLLİYET SPOR
TAM BİR PİYANGO
Fenerbahçe'nin kiralık olarak getirdiği Cezayirli yıldız, Lille'deki oyun anlayışındaki değişim ve finansal faktörler sayesinde kadroya katıldı. Özellikle Fransız kulübün mali açıdan maaş ve bütçe dengesi kurma zorunluluğu, Benzia'yı son anda Sarı-Lacivertli kapıları açtı
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SABAH SPOR
ASLAN GİBİ DÖNDÜ
Galatasaray, iki sezon aradan sonra yeniden boy gösterdiği Devler Ligi'ne Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başladı
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SABAH SPOR
COCU TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLADI
Geldiği gün, 4-3-3 sistemiyle oynayacağını ifade eden Cocu, Süper Ligi tanıdıkça fikrini değiştirdi. Hollandalı, artık 4-2-3-1 ile yola devam edecek
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VATAN-ŞAMPİY10
"DEVLER LİGİ'Nİ SEVİYORUZ"
Fatih Terim: Galatasaray layık olduğu yerde. Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir başlangıç yaptık. Burada kalmak istiyoruz. Yavaş yavaş havaya giriyoruz
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DERBİDE FORVET LARIN
İspanyol oyuncuyu Al Nasr'a satan Kartal'da gözler Şenol Güneş'e çevrildi. Deneyimli teknik adam ise Love, Larin ve Pekdemek arasındaki tercihini Kanadalı oyuncudan yana kullanacak
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