Günün spor manşetleri… (19 Eylül 2018)

19 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında; Galatasaray'ın Devler Ligi'ne yaptığı görkemli başlangıç, teknik direktör Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar ile derbi hazırlığındaki Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan önemli gelişmeler yer aldı. İşte manşetler...