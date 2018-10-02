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Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)

02.10.2018 - 06:55 | Güncelleme:

2 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    FANATİK

    COCU GİDİYOR KOCAMAN GELİYOR

    1968-69 sezonundan sonraki en kötü başlangıç, umut vermeyen bir performans, yaşanan büyük hayalkırıklığı...

  • 2 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    FOTOMAÇ

    BİLETİ KESİLDİ

    Karar verildi! F.Bahçe Cocu'yu gönderiyor

  • 3 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    AMK

    YİNE YENİDEN NIASSE

    Galatasaray'dan Senegalli forvet için bir girişim daha

  • 4 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    PHILLIP COCU'YA SON UYARI

    F.Bahçe yönetimi, Hollandalı hocaya ültimatom verdi. Rize yenilgisi bardağı taşırdı, tedbir alması istendi

  • 5 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    EREN'DEN BÜYÜK FEDAKARLIK

    Cimbom'un golcüsü büyük bir ihtimalle Porto deplasmanında forma giyecek

  • 6 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    YANAL ZOR YİNE YABANCI

    Fenerbahçe'de farklı Çaykur Rizespor yenilgisi tüm taşları yerinden oynattı. Hoca değişikliği için düğmeye basıldı

  • 7 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    RODALLEGA ÇOK FARKLI

    Bu sezon 7 maçta 5 gol atan Kolombiyalı futbolcu, geçen sezonki performansını şimdiden yakaladı

  • 8 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    SABAH SPOR

    11. ADAM ARANIYOR

    Ndiaye cezalı, Emre Akbaba ve Eren sakat. Fatih Terim'in Porto sınavı için 10 adamı belli

  • 9 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    SABAH SPOR

    "BEN BIRAKMAM!"

    Fenerbahçe yönetimi, Phillip Cocu'ya resmen "Seni istemiyoruz" dedi, Hollandalı da tavrını ortaya koydu

  • 10 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    GÜNEŞ 6'DA 6 İÇİN DEVREDE

    Geçen yıl Devler Ligi'nde rekorları alt üst eden Şenol Güneş, Avrupa Ligi'nde de tarih yazmak istiyor

  • 11 Günün spor manşetleri (2 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    ÖZDEŞ GİTTİ DENİZLİ GELDİ

    İstikrarsız sonuçlar alan Lacivert-Beyazlılarda, teknik direktör değişimi yaşandı

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