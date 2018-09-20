20 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında; bu akşam UEFA Avrupa Ligi macerasına başlayacak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'dan gelişmeler, Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki Lokomotiv zaferinin yankıları ile F.Bahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları yer aldı
1
1|11
FANATİK
BU GECE DE ÜÇLÜ ÇEKELİM
Fenerbahçe Dinamo Zagreb deplasmanında, tarihinde ilk kez Avrupa'da oynayacak Akhisar'ın konuğu ise Krasnodar. Beşiktaş da evinde Sarpsborg önünde
2
2|11
FOTOMAÇ
SON İMPARATOR
Geçen sezon tecrübeli hocayla şampiyon olan G.Saray, bu sezona da muhteşem başladı. Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de zirvede
3
3|11
AMK
SIRA SİZDE
Üçte üç istiyoruz, size güveniyoruz. Beşiktaş ve Akhisar seyircisinin önünde, Sarpsborg ve Krasnodar'ı ağırlarken; Kanarya, Zagreb'de üç puan arayacak
4
4|11
HÜRRİYET SPOR
HEDEF 12 PUAN 20 MİLYON EURO
Fatih Terim, dün sabah önce maçın analizini yaptı ardından grupta kaç puan istediğini ortaya koydu. Parola: İstanbul'da kazan, deplasmanda kaybetme
5
5|11
HÜRRİYET SPOR
TRABZON YOLUN SONUNDA
Tahincioğlu Basketbol Ligi'ne katılma şansı 'mucize ötesi' olan Trabzonspor'da, 6 aydır personel maaşları ödenemiyor. Oyuncu yok ve yenileri alınamıyor. Başkan Hopikoğlu, hiç destek görememekten yakınıyor
6
6|11
MİLLİYET SPOR
"ESAS HEDEF ŞAMPİYONLUK"
Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, iyi performans göstermeye ve gelişmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi
7
7|11
MİLLİYET SPOR
"NEGREDO'NUN YERİ DOLAR"
Teknik direktör Şenol Güneş, Al Nasr'a transfer olan İspanyol golcüyü aramayacaklarına inandığını söyledi
8
8|11
SABAH SPOR
BİZİM GECEMİZ OLSUN
G.Saray'ın Kupa 1'deki muhteşem zaferinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki üç temsilcimize geldi
9
9|11
SABAH SPOR
FLORYA FATİHİ
Göreve başladığı günden bu yana önceliği disiplin ve adalete verip, unutulan futbolcuları kazanan İmparator, attığı adımların karşılığını hem ligde hem de Avrupa'da alıyor
10
10|11
VATAN-ŞAMPİY10
AVRUPA'DA GÖSTERİSİ
Geçen yıl Devler Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş, daha önce Kupa 2'de yarı final oynayan F.Bahçe ve tarihinde ilk kez bir Avrupa maçına çıkacak olan Akhisar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup macerası bugün başlıyor
11
11|11
VATAN-ŞAMPİY10
"3 TEMMUZ'DAN ZORDU"
Aykut Kocaman: 3 Temmuz'u yapanlara karşı kulüpte güç birliği vardı. Geçen yıl birbirimizin gözünü oyacak hale geldik. Taraftar bir tarafta, yönetim ise bir taraftaydı
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.