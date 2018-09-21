21 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında sevinç ve hüzün bir aradaydı. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın zaferi, F.Bahçe'nin ağır mağlubiyeti ve Akhisarspor'un tatsız başlangıcının yer aldığı manşetlerde; G.Saray'dan ve TFF'den önemli başlıklar da dikkat çekti
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FANATİK
ZAFER
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne görkemli bir şekilde başladı. İlk yarı berabere bitse de ikinci yarı Kartal uçtu gitti
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FOTOMAÇ
DİLİM DİLİM YEDİ
Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek zirveye kuruldu
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AMK
HAVALI
I Grubu'ndaki ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg'u konuk eden Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'ne harika başladı
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HÜRRİYET SPOR
ÇANLAR COCU İÇİN ÇALIYOR
Sarı-Lacivertliler, eski G.Saraylı Hajrovic (2), Sunjic ve Olmo'nun golleriyle dağılırken; Cocu'nun koltuğu iyice tehlikeye girdi
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HÜRRİYET SPOR
KARTAL AVRUPA'DA ŞOV YAPTI
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçına tutuk başlayan Siyah-Beyazlı ekip, ikinci yarıda Babel'in oyuna girmesiyle rakibini sürklase etti
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MİLLİYET SPOR
DERTLER SARMIŞ 4-1 YANINI!
Phillip Cocu'nun adeta deneme tahtasına çevirdiği Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında hezimete uğradı, UEFA Avrupa Ligi'ne kabus gibi bir başlangıç yaptı
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MİLLİYET SPOR
LINNES'E BÜYÜK ÖDÜL!
Lokomotiv Moskova maçında tekmeye kafa uzatan ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanan Norveçli oyuncuyu Fatih Terim bırakmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes'in kalmasını istedi
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SABAH SPOR
FEGHOULI GERÇEKLERİ!
3 milyon 850 bin euro yıllık ücret alan Feghouli'ye Dursun Özbek yönetimi, 72 bin euro ev kirası ve 8 adet de Business Class uçak bileti vermiş. 1 milyon 920 bin euro menajer komisyonu ise peşin ödendi
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SABAH SPOR
45'LİK PLAK
Evindeki maçta devreye tek isabetli şut atamadan giren Siyah-Beyazlı ekip, Babel'in golüyle rahatladı. Roco'nun siftahı ve Lens'in şık plasesi ile fark geldi. 90+3'te, Zachariassen takımının tek sayısını buldu
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VATAN-ŞAMPİY10
GENÇ YILDIZLAR TÜRKİYE'DE SAHNE ALACAK
2019 UEFA Süper Kupa, 2020 Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyecek olan, Euro 2024 için 27 Eylül'ü bekleyen ülkemiz, U-15 düzeyinde 'International Young Stars Cup' adıyla ilk kez yapılacak organizasyona ev sahipliği yapacak
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4-1 YANDA HEZİMET COCUSU
Kanarya, Dinamo Zagreb deplasmanında tel tel döküldü, Avrupa Ligi'ne hüsranla başladı
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