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SABAH SPOR

FEGHOULI GERÇEKLERİ!

3 milyon 850 bin euro yıllık ücret alan Feghouli'ye Dursun Özbek yönetimi, 72 bin euro ev kirası ve 8 adet de Business Class uçak bileti vermiş. 1 milyon 920 bin euro menajer komisyonu ise peşin ödendi