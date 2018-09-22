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VATAN-ŞAMPİY10

"KİMSEYİ MAHÇUP ETMEYECEĞİM"

Oğuzhan Kabak: Fatih Hoca, benim ve tüm gençler için büyük bir fırsat. Bana şanslar veriyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum