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Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)

22.09.2018 - 07:12 | Güncelleme:

22 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var?

  • 1 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    FANATİK

    İŞTE BU YÜZDEN TÜRKİYE

    Sayısız organizasyon tecrübemiz, yepyeni statlarımız, devletimizin verdiği garanti ve en önemlisi futbol aşığı bir memleket...

  • 2 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    FOTOMAÇ

    DEVLERİN SAVAŞI

    Fenerbahçe-Beşiktaş kapışması öncesi Cocu ve Güneş'ten futbolculara uyarı geldi: Cocu, derbiye 'kurtuluş maçı' gözüyle bakarken; Güneş ise, "Rakibin Avrupa maçı sizi yanıltmasın" dedi

  • 3 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    AMK

    SON SAMURAY KAGAWA

    Fatih Terim, devre arasında Nagatomo'nun yanına bir Japon daha getiriyor

  • 4 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    DEĞİŞTİKÇE BAŞI DÖNDÜ!

    F.Bahçe teknik heyeti, 8 karşılaşmada 24 farklı oyuncu kullandı. Özellikle defans ve orta sahada istikrar sağlanamadı

  • 5 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA 2 GOL

    Türkiye, maçların oynanacağı statlardan kira bedeli almayacak ve UEFA 40 milyon euro tasarruf edecek. Maçları Türk Telekom üzerinden dünyaya aktaracak Türkiye, UEFA'ya 80 milyon euro daha kazandıracak

  • 6 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    "YENİLMEYECEK TAKIM DEĞİLLER"

    Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04-Porto maçını takip eden Ümit Davala, rakipler hakkında uumt verici ifadeler kullandı

  • 7 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    COMOLLI ŞARTI

    Phillip Cocu yerine ismi geçen Ersun Yanal'ın bazı önemli koşulları olduğu ortaya çıktı

  • 8 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    SABAH SPOR

    İŞTE FESİH FATURASI!

    Cocu gönderilirse 1 yıllık maaşı ve bonuları fesih bedeli olarak alacak. O gittikten sonra takım şampiyon olursa, fesih bedeline şampiyonluk bonusu da eklenecek

  • 9 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    SABAH SPOR

    ÖNÜMÜZ AÇIK

    Euro 2024 adaylığı için sunum dosyaları açıldı; Türkiye, Almanya'yı gölgede bıraktı

  • 10 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    "SUNUM İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

    TFF Başkanı Demirören, UEFA'nın Euro 2024 adaylık dosyamızla ilgili olumlu raporundan memnuniyet duyduklarını ifade etti

  • 11 Günün spor manşetleri (22 Eylül 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    "KİMSEYİ MAHÇUP ETMEYECEĞİM"

    Oğuzhan Kabak: Fatih Hoca, benim ve tüm gençler için büyük bir fırsat. Bana şanslar veriyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum

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