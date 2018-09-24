24 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var?
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FANATİK
ASLAN YUVASINI ARIYOR
Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, Kasımpaşa ve Lokomotiv zaferlerinin ardından dün, bu sezonki belalısı Akhisar'a tosladı
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FOTOMAÇ
BU 3 ETTİ
G.Saray, kendisini geçen sezon Türkiye Kupası'ndan eleyip, Süper Kupa'dan eden belalısı Akhisar'a bir kez daha yenildi
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AMK
EVİNDE ASLAN DIŞARIDA KEDİ
Şampiyonlar Ligi'nde L. Moskova zaferiyle taraftarını mest eden Galatasaray, yine bir deplasman maçında yere çakıldı. Süper Lig'de galibiyeti olmayan Akhisar, Aslan'a 3 attı
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HÜRRİYET SPOR
KADIKÖY'DE KADER DERBİSİ
F.Bahçe kazanırsa, puan farkı Beşiktaş ile 1'e, G.Saray ile 3'e inecek ve koltuğu sallanan Cocu rahat bir nefes alacak. Beşiktaş galip gelirse F.Bahçe'ye 7 puan fark atacak ve Kadıköy'deki 13 yıllık galibiyet hasretini bitirecek
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HÜRRİYET SPOR
KABUS DÖNDÜ KOLTUK GİTTİ
Deplasman fobisi, penaltı şanssızlığı ve Akhisar geleneği birleşti; G.Saray farklı yenilip, liderliği kaybetti...
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MİLLİYET SPOR
HANGİSİ DAHA AVRUPALI!
Cimbom'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçından eser yoktu, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a kaybeden Akhisar ise güçlü rakibini kolay durdurdu
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MİLLİYET SPOR
TAMAM YA DA DEVAM
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşacak ve sezonun ilk derbisine çıkacak
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SABAH SPOR
DEPLASMANDA FİYASKO
Milli aradan önce Trabzon'da 4 yiyen Galatasaray, dün de Akhisar'da dağıldı
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SABAH SPOR
KAĞIT ÜSTÜNDE KARTAL!
Sezonun geri kalan bölümünde Siyah-Beyazlılar; isabetli şut, top çalma, rakip ataklarını uzaklaştırma, gollük pas gibi değerlerde ezeli rakibine açık ara fark attı
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VATAN-ŞAMPİY10
"TÜRKİYE EURO 2024'Ü HAK EDİYOR!"
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolun geleceği adına turnuvanın Türkiye'ye verilmesi gerektiğini söyledi
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VATAN-ŞAMPİY10
F.BAHÇE KONTOLLÜ KARTAL HIZLI OLMALI
Sezonun ilk derbisi için Vatan yazarları, F.Bahçe ve Beşiktaş'ı mercek altına aldı
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