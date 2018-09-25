25 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var?
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FANATİK
BABEL TARİH YAZIYORDU AYEW İZİN VERMEDİ
Haftanın maçı iki devi de sivndirmeyen sonuçla bitti, özetle Fener de Kartal da kaybetti!
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FOTOMAÇ
BİRLİKTE PAYLAŞTILAR
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı
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AMK
BİRLİKTE PAYLAŞTILAR
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dev mücadelesi, ezeli rakiplerin maçtan önce verdikleri fotoğraftaki gibi bitti
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HÜRRİYET SPOR
SEVİNEN DE YOK ÜZÜLEN DE
Centilmence geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kazanan olmadı
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HÜRRİYET SPOR
3 HAYAL KIRIKLIĞI
Sinan Gümüş ve Mariano kulübeye, Rodrigues'e uyarı... Fatih Terim, skordan çok, kötü gidişe reaksiyon verilmemesine kızdı
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MİLLİYET SPOR
DERBİFEST!
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Kadıköy'deki müthiş kapışması nefesleri kesti, ezeli rakipler sahayı birer puanla terk etti
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MİLLİYET SPOR
BREZİLYALILARA NELER OLUYOR?
Maicon çabuk pest etti, Mariano bekleneni veremedi, Fernando'nun formu da kafa karşıtırdı
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SABAH SPOR
"GÜZEL ZEMİNE ALIŞAMADIK!"
Şenol Güneş: İlk yarıdaki baskıda gol yemedik ama ikinci yarıda baskı olmadan gol yememiz bizim için çok kötü oldu. Bu sahada daha iyi futbol bekliyordum. Güzel zemine alışamadık(!). Kayıp için üzgünüz
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SABAH SPOR
"BEN DE MEMNUN DEĞİLİM!"
Phillip Cocu: Biz başkan ve yönetimle birlikte yola çıktık. Değişim sürecinde kötü-iyi kararlar alınabilir. Taraftara söyleyebileceğim tek şey onlara teşekkür etmek. Memnun değillerse bunu dile getirmekte özgürler
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VATAN-ŞAMPİY10
ANCA BERABER KANCA BERABER
Beşiktaş'ın liderlik, F.Bahçe'nin yeni bir başlangıç için çıktığı derbiden galip çıkmadı, sonuç iki takıma da yaramadı
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KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Fatih Terim, Lokomotiv maçı sonrasında takımın rehavete girmemesi için her şeyi denedi ama sonuç alamadı
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