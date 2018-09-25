Öne Çıkanlar

Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)

25.09.2018 - 06:55 | Güncelleme:

25 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var?

  • 1 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    1 | 11

    FANATİK

    BABEL TARİH YAZIYORDU AYEW İZİN VERMEDİ

    Haftanın maçı iki devi de sivndirmeyen sonuçla bitti, özetle Fener de Kartal da kaybetti!

  • 2 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    2 | 11

    FOTOMAÇ

    BİRLİKTE PAYLAŞTILAR

    Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı

  • 3 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    3 | 11

    AMK

    BİRLİKTE PAYLAŞTILAR

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dev mücadelesi, ezeli rakiplerin maçtan önce verdikleri fotoğraftaki gibi bitti

  • 4 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    4 | 11

    HÜRRİYET SPOR

    SEVİNEN DE YOK ÜZÜLEN DE

    Centilmence geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kazanan olmadı

  • 5 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    5 | 11

    HÜRRİYET SPOR

    3 HAYAL KIRIKLIĞI

    Sinan Gümüş ve Mariano kulübeye, Rodrigues'e uyarı... Fatih Terim, skordan çok, kötü gidişe reaksiyon verilmemesine kızdı

  • 6 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    6 | 11

    MİLLİYET SPOR

    DERBİFEST!

    Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Kadıköy'deki müthiş kapışması nefesleri kesti, ezeli rakipler sahayı birer puanla terk etti

  • 7 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    7 | 11

    MİLLİYET SPOR

    BREZİLYALILARA NELER OLUYOR?

    Maicon çabuk pest etti, Mariano bekleneni veremedi, Fernando'nun formu da kafa karşıtırdı

  • 8 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    8 | 11

    SABAH SPOR

    "GÜZEL ZEMİNE ALIŞAMADIK!"

    Şenol Güneş: İlk yarıdaki baskıda gol yemedik ama ikinci yarıda baskı olmadan gol yememiz bizim için çok kötü oldu. Bu sahada daha iyi futbol bekliyordum. Güzel zemine alışamadık(!). Kayıp için üzgünüz

  • 9 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    9 | 11

    SABAH SPOR

    "BEN DE MEMNUN DEĞİLİM!"

    Phillip Cocu: Biz başkan ve yönetimle birlikte yola çıktık. Değişim sürecinde kötü-iyi kararlar alınabilir. Taraftara söyleyebileceğim tek şey onlara teşekkür etmek. Memnun değillerse bunu dile getirmekte özgürler

  • 10 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    10 | 11

    VATAN-ŞAMPİY10

    ANCA BERABER KANCA BERABER

    Beşiktaş'ın liderlik, F.Bahçe'nin yeni bir başlangıç için çıktığı derbiden galip çıkmadı, sonuç iki takıma da yaramadı

  • 11 Günün spor manşetleri (25 Eylül 2018)
    11 | 11

    VATAN-ŞAMPİY10

    KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

    Fatih Terim, Lokomotiv maçı sonrasında takımın rehavete girmemesi için her şeyi denedi ama sonuç alamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.