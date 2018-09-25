8 | 11

SABAH SPOR

"GÜZEL ZEMİNE ALIŞAMADIK!"

Şenol Güneş: İlk yarıdaki baskıda gol yemedik ama ikinci yarıda baskı olmadan gol yememiz bizim için çok kötü oldu. Bu sahada daha iyi futbol bekliyordum. Güzel zemine alışamadık(!). Kayıp için üzgünüz