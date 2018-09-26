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Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)

26.09.2018 - 07:30 | Güncelleme:

26 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
    1 | 11

    FANATİK

    TESELLİ İKRAMİYESİ

    Fenerbahçe, kritik derbide Beşiktaş'ı yenerek zirveye yaklaşma fırsatını kaçırdı ama kazanımları da oldu

  • 2 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
    2 | 11

    FOTOMAÇ

    "EZDİK BEŞİKTAŞ'I EZDİK"

    Ali Koç, derbi sonrası "Başkan takıma el at" diyen taraftarlara böyle karşılık verdi

  • 3 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
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    AMK

    CAHILL SEFERİ

    Cimbom, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Maicon'un yerini Gary Cahill'i alarak dolduracak

  • 4 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    QUARESMA SABIRLARI ZORLUYOR!

    Portekizli yıldızın derbi performansı ve tepkileri bir kez daha olay oldu. Kenara gelirken Güneş'in elini itmesi, tartışmalara yol açtı

  • 5 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
    5 | 11

    HÜRRİYET SPOR

    EURO 2024'Ü HAK EDİYORUZ

    UEFA'nın vereceği karar, sadece dosyalarla hazırlıklarla ilgili değil; Almanlar kaybederse ilk kez biz kazanmış olacağız

  • 6 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    COCU'YU İYİ OYUN KURTARDI

    Fenerbahçe'nin derbideki pozitif futbolu, beraberliğe rağmen Hollandalı hocanın geleceğiyle ilgili tartışmaları noktalardı

  • 7 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
    7 | 11

    MİLLİYET SPOR

    ÖZE DÖNÜŞ!

    Fenerbahçe'ye karşı jeneriklik bir gol atan Babel eski günlerini hatırlattı, herkesi heyecanlandırdı

  • 8 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
    8 | 11

    SABAH SPOR

    DERBİDE 14 PUAN KAÇTI!

    Sabah Spor yazarları, Serbest Kürsü'de geride kalan haftanın röntgenini çekti

  • 9 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
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    SABAH SPOR

    BU NİKAH KIYILAMAZ

    Derbinin bitiş düdüğüyle tribünler "Ersun Yanal" diye inledi, peki oluru var mı?

  • 10 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    PERİLER İLK PERİYOTTA DAĞILDI

    Dünya Şampiyonası B Grubu 3. maçında Türkiye, Avustralya'ya kaybederek 2. yenilgisini aldı

  • 11 Günün spor manşetleri (26 Eylül 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    PLAN BOZAN STOPER!

    Maicon'un devre arasında ayrılma ihtimali sürerken Ozan Kabak ortaya çıktı ve dengeleri değiştirdi...

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