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Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)

27.09.2018 - 07:27 | Güncelleme:

27 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
    1 | 11

    FANATİK

    TARİHİ GÜN

    EURO 2024 için son söz bugün 15.45'te İsviçre'nin Nyon kentinde söylenecek

  • 2 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
    2 | 11

    FOTOMAÇ

    "COŞKUMUZ YETER"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024'ü Türkiye'nin hakettiğini söyledi

  • 3 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
    3 | 11

    AMK

    ŞEF'İN ÖNERİSİ TRAORE

    Acil golcü arayan Cimbom'un imdadına Drogba yetişti

  • 4 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    "HAYALİM SIFIR BORÇ"

    Mustafa Cengiz, G.Saraylılara seslendi: Yetki değil, arsalar için hukuksal düzenleme istiyorum

  • 5 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
    5 | 11

    HÜRRİYET SPOR

    ŞİMDİ TÜRKİYE ZAMANI

    Türkiye nefesini tuttu, gözler İsviçre'de... Avrupa Şampiyonası ev sahibi bugün belli oluyor. Tarihi karar 15.45'te açıklanıyor

  • 6 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
    6 | 11

    MİLLİYET SPOR

    ŞİMDİ SIRA BİZDE

    Türkiye; 2 Dünya Kupası düzenleyen, 1 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan, 2'i Olimpiyat'ı bulunan Almanya ile Euro 2024 için yarışacak

  • 7 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
    7 | 11

    MİLLİYET SPOR

    BABEL İLE YENİ NİKAH

    Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hollandalı oyuncuyla devre arasında pazarlık masasına oturmayı planlıyor

  • 8 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
    8 | 11

    SABAH SPOR

    BİRLİKTE KAZANALIM

    UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi bugün TSİ 15.45'te açıklayacak. Türkiye 9 şehirde 10 modern statla turnuvaya hazır

  • 9 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
    9 | 11

    SABAH SPOR

    OCAKTA BELHANDA HAZİRANDA RODRIGUES

    Forvet için ilk gidecek ocakta Belhanda, dış transfere kaynak olarak haziranda Rodrigues

  • 10 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    "FORVET YOK DENMESİNE UYUZ OLUYORUM"

    G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 29 Eylül'deki Olağanüstü Genel Kurul öncesi sert çıktı

  • 11 Günün spor manşetleri (27 Eylül 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    PERİ MASALI SONA ERDİ

    Milliler, Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final elemesinde Fransa'ya kaybetti

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