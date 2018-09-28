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Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)

28.09.2018 - 07:52 | Güncelleme:

28 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
    1 | 11

    FANATİK

    MAALESEF

    Çok çalıştık çok istedik ama yine olmadı... UEFA, EURO 2024'ü de bize vermedi

  • 2 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
    2 | 11

    FOTOMAÇ

    KİRLİ OYUN

    UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi. Bir gecede oylar değişti

  • 3 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
    3 | 11

    AMK

    UEFA-MAFİA İŞ BAŞINDA

    Avrupa'nın futbol baronları, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi

  • 4 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    GECE YARISI MASADA KAYBETTİK

    Türkiye'nin desteğiyle de Başkan seçilen Caferin, Almanlar için çalıştı. UEFA, EURO 2024'ün ev sahipliğini Almanya'ya verdi

  • 5 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    ÜÇ KULÜBE 5.5 MİLYON EURO

    Galatasaray, üç oyuncunun bonservis taksitlerini de ödedi. Borçlar ödenerek UEFA ile olası bir sorun önlendi

  • 6 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
    6 | 11

    MİLLİYET SPOR

    TEK YOL KAZANMAK

    Lig yarışına ortak olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Phillip Cocu, oyuncularını sürekli motive etmeye çalışıyor

  • 7 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
    7 | 11

    MİLLİYET SPOR

    DAĞ GİBİ ZARAR!

    Bağımsız Denetim Şirketi'nin Trabzonspor için yaptığı inceleme sona erdi, gelinen son durum gözler önüne serildi

  • 8 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
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    SABAH SPOR

    SİZ KAYBETTİNİZ

    2008, 2012 ve 2016'dan sonra EURO 2024 adaylığımız da masabaşı oyunlara kurban gitti

  • 9 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
    9 | 11

    SABAH SPOR

    KADRO 7 HAFTADA 6 KEZ DEĞİŞİYOR!

    Terim, Erzurum maçında formsuz Mariano ve Sinan'ı kulübeye çekecek, Fernando'yu ise dinlendirecek

  • 10 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    YENİ SOL BEK ATIBA

    Şenol Güneş, Adriano ve Caner'in olmayacağı Kayseri maçında formülü buldu

  • 11 Günün spor manşetleri (28 Eylül 2018)
    11 | 11

    VATAN-ŞAMPİY10

    "TEMİZ BİR SAYFA AÇIN"

    Fatih Terim, öncesinde oyuncularına seslendi

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