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FANATİK GAZETESİ

HOLLANDA'DAN ŞOK İDDİA: COCU BIRAKABİLİR

3 maçta 3 puanda kalıp hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'nin hocası için vatandaşından flaş bir iddia geldi. Hollandalı deneyimli gazeteci Johan Derksen, "Ona altın bir dağ vaat edildi ama istediği birçok şey yapılmadı" dedi