29 Ağustos 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında Galatasaray'ın santrafor arayışları ve Fenerbahçe'nin planladığı transfer hamleleri vardı. İşte 29 Ağustos 2018 tarihli gazetelerin spor manşetleri
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FOTOMAÇ
ADEBAYOR BOMBASI
G.Saray, Başakşehir'in dev golcüsüne talip. Eren Derdiyok-Adebayor takası için görüşmeler sürüyor. İşte listedeki diğer golcü adayları: Falcao(Monaco), Niasse(Everton), Mitroglu(Marsilya), Diouf(Stoke City), Sakho(Rennes)
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FANATİK GAZETESİ
HOLLANDA'DAN ŞOK İDDİA: COCU BIRAKABİLİR
3 maçta 3 puanda kalıp hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'nin hocası için vatandaşından flaş bir iddia geldi. Hollandalı deneyimli gazeteci Johan Derksen, "Ona altın bir dağ vaat edildi ama istediği birçok şey yapılmadı" dedi
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AMK
SÜRPRİZ ABOUBAKAR
Beşiktaş'ın eski golcüsü, yeniden G.Saray'ın radarında. Gomis'in boşluğunu doldurmak için sadece 3 günü kalan sarı-kırmızılılar, rotasını bu kez Portekiz'e çevirdi. Cimcom, Kamerunlu forveti Porto'dan kiralamak istiyor
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HÜRRİYET SPOR
FENERBAHÇE'NİN YENİ KALECİSİ HARUN TEKİN
Volkan Demirel'e güçlü bir alternatif arayan sarı lacivertliler, uzun süre Beşiktaş'ın da gündeminde olan Harun Tekin'le anlaştı. Kulübü ve kendisiyle söz kesilen milli kaleci bugün ya da yarın sözleşme imzalayacak
Satış listesine konulmasına rağmen yüksek maaşı nedeniyle talibi çıkmayan, bu arada yeniden takımın birinci golcüsü durumuna yükselen Negredo'dan 'Feda' istenecek. İspanyol yıldızın da indirime sıcak baktığı öğrenildi
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MİLLİYET SPOR
YA OKAKA YA DİOUF!
Gomis'in ayrılığından sonra stoper takviyesini askıya alan sarı-kırmızılılar Watford'un gözden çıkardığı Okaka ile beraber menejeri tarafından önerilen Stoke City'nin Senegalli golcüsü Diouf'u gündemine aldı. Galatasaray'ın bir aksilik olmazsa bugün anlaşma yapılan golcüyü açıklayacağı öğrenildi
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MİLLİYET SPOR
TİMSAH HAREKATI
Sarı-lacivertli yönetim, kadrosunu güçlendirme adına Bursaspor'un iki önemli yıldızı için resmen girişimlerde bulundu. Harun konusunda ilerleme sağlanırken Aziz Behich'in gelen teklife sıcak bakmadığı ifade edildi
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SABAH SPOR
TİMSAH KURTARMIŞ
Fabian'ın F.Bahçe rüyası Bursaspor'dan gelen telefonla son buldu. Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Meksikalı oyuncunun tranferi bizzat Başkan Ali Koç tarafından engellendi
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SABAH SPOR
3 GÜNDE 3 TRANSFER
Modeste tranferinden kontrat karmaşası nedeniyle vazgeçen Aslan, üç ülkede ava çıktı. Gomis'in halefi, İngiltere'den Niasse, İtalya'dan Niang ve Portekiz'den Aboubakar... Cimbom, defans göbeği ve sol beke de alternatif isimler aranıyor
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VATAN - ŞAMPİY10
VOLKAN KULÜBEYE HARUN KALEYE
Kameni'den beklenen performans gelmedi, Volkan eski günlerini arattı. İkilinin performansı sonrası F.Bahçe yeni kaleci için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin'in görüşmelere başladı
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VATAN - ŞAMPİY10
BİR DEĞİL İKİ FORVET!
Modeste transferinden vazgeçen sarı-kırmızılılar 2 forvetin peşine düştü. İlk 11 için alınacak oyuncu mutlaka yabancı olacak. İkinci forvet için yerli ihtimalleri de incelenirken yerli bulunamazsa yabancı oyuncular masaya gelecek
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