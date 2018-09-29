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Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)

29.09.2018 - 07:39 | Güncelleme:

29 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
    1 | 11

    FANATİK

    MEKAN OYNATIYOR BE ABİ!

    Üst üse iki deplasmanda 7 gol yiyip, rakip ağları hiç sarsamayan Galatasaray, dün gece yine kendi seyircisi önünde hayata döndü

  • 2 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
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    FOTOMAÇ

    FATİH'İN FEDAİSİ

    Kritik gollerin adamı Maicon, dün gece yine sahne aldı ve 300'üncü lig maçına çıkan İmparator Fatih Terim'i sevindirdi, Galatasaray'ı da liderliğe taşıdı

  • 3 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
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    AMK

    1 ERZURUM'A, KAÇANLAR PORTO'YA

    Galatasaray, geçen hafta 3-0'lık Akhisarspor yenilgisinin ardından oldukça zorlandığı BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti

  • 4 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    ÇİLİNGİR MAICON

    Galatasaray, Erzurum'un savunma kilidini Brezilyalı oyuncusuyla açtı

  • 5 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
    5 | 11

    HÜRRİYET SPOR

    CAFERIN'İN HAYATI YALAN

    Futbolda güçsüz ülkelerin haklarını savunma sözü vermişti ama...

  • 6 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    SARAY MUHAFIZI

    Erzurumspor karşısında sayısız pozisyona giren Galatasaray, stoperi Maicon'la liderliğe ulaştı

  • 7 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
    7 | 11

    MİLLİYET SPOR

    GERİ GELME!

    Sarı-Lacivertlilerde Islam Slimani'den daha fazla verim alınması için özel uyarılar yapıldı

  • 8 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
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    SABAH SPOR

    "BEŞİKTAŞ'TAN SEZON SONU AYRILIR!"

    Şenol Güneş'in ağabeyi, eski futbolcu Zekeriya Güneş'ten flaş açıklamalar

  • 9 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
    9 | 11

    SABAH SPOR

    ASLAN AĞIR YARALI

    Galatasaray'da Porto sınavı öncesi yürekleri ağızlara getiren 3 sakatlık yaşandı

  • 10 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    "GOLÜ ÇOK GEÇ BULDUK"

    G.Saray'ın teknik patronu Terim, galibiyetten memnun ama, skordan değil

  • 11 Günün spor manşetleri (29 Eylül 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    "90 DAKİKA KİMSE DURMASIN!"

    Beşiktaşlı oyuncular derbide ellerinin arasından kayıp giden 2 puanı Kayseri maçı ile telafi etmek istiyor

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