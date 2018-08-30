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MİLLİYET SPOR

KLOPP'A RAĞMEN BEŞİKTAŞ'A GELDİM

Alman file bekçisi, Beşiktaş kadrosuna katılmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunun altını çizdi, "Jürgen Klopp ile uzun bir konuşma yaptım. Kendisi beni kodroda tutmak istediğini dile getirdi ancak ben de kendi düşüncemi söyledim. Sonra beni anlayışla karşıladı. Neticede tüm taraflar için iyi bir karar oldu" dedi