30 Ağustos 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe'nin kaleci arayışları, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ise santrafor bölgesine yapacağı olası transferler vardı. İşte 30 Ağustos 2018 tarihli gazetelerin spor manşetleri
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FANATİK GAZETESİ
MÜTHİŞ PAZARLIK
Tranbzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Burak için teklif varsa gelsin" demişti, Beşiktaş önerisini sundu. Mustafa Pektemek ve 1 milyon Euro kabul görmeyince Kartal 2.5 milyon Euro teklif etti. Her an anlaşma olabilir
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FOTOMAÇ
HARUN FENER'DE
Volkan Demirel'in yediği tartışmalı goller sonrası kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe, Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin'i bünyesine katıyor. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, "Harun Tekin için Fenerbahçe ile prensipte anlaştık" diyerek transferi açıkladı
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AMK
ASLAN PATO
Modeste'nin transferi çıkmaza girince sarı-kırmızılılar bu futbolcunun Tianjin Quanjian'daki partneri Alexandre Pato'yu gündemine aldı. Cimbom, yıldız futbolcuyla pazarlık halinde
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HÜRRİYET SPOR
GALATASARAY 20 MİLYON €'DAN KURTULDU
Sarı kırmızılılar, TJ Quanjian ile sözleşmesi tek taraflı fesheden Modeste ile anlaştı. Ancak avukatlar, "FİFA Çin kulübü haklı bulursa 20 milyon Euro tazminat ödersiniz" uyarısında bulununca transferden vazgeçildi
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HÜRRİYET SPOR
COCU BENİ PSV'YE DE İSTEDİ
Reyes, imza töreninde ilginç bir ayrıntıyı paylaştı: Meksikalı futbolcu, "Cocu beni Dünya Kupası öncesi PSV'ye istemişti, kısmet F.Bahçe'ye oldu"
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MİLLİYET SPOR
ABOUBAKAR TAMAM SIRA PORTO'DA!
Tüm dikkatini Gomis'in boşluğunu doldurmaya veren sarı-kırmızılı yönetim, Aboubakar'a 3.3 milyon Euro, Porto'ya da 3 milyon Euro teklif etti. Yıldız golcünün de İstanbul'a gelmek istemesinin Cim-Bom'un elini güçlendirdiği öğrenildi
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MİLLİYET SPOR
KLOPP'A RAĞMEN BEŞİKTAŞ'A GELDİM
Alman file bekçisi, Beşiktaş kadrosuna katılmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunun altını çizdi, "Jürgen Klopp ile uzun bir konuşma yaptım. Kendisi beni kodroda tutmak istediğini dile getirdi ancak ben de kendi düşüncemi söyledim. Sonra beni anlayışla karşıladı. Neticede tüm taraflar için iyi bir karar oldu" dedi
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SABAH SPOR
SON UMUT NİANG
Modeste'den sonra Niasse ve Diouf da olmadı. Golcü için 48 saati kalan Galatasaray, Senegalli oyuncu için Torino'nun kapısını çaldı
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SABAH SPOR
MEYDAN OKUYORUM ASLA PES ETMEM
Comolli, Reyes ve Frey'e imza attırırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu patladı: İşler kötü gittiğinde çıkan dedikodular futbolun bir parçası. Fakat şunu ifade etmek istiyorum ki istifa etmeyeceğim. Bu yolculuk benim için bir meydan okuma. Ben kolay pes eden bir karakterde biri değilim. Eksikleri de tamamlayıp ayağa kalkacağız
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VATAN - ŞAMPİY10
ASLANIN AKLI MODESTE'DE
Tianjin'den ayrılan oyuncunun bonservisindeki anlaşmazlık sonrası Aslan frene bastı. Hukukçular Anthony Modeste'nin durumunu incelerken G.Saray yönetimi de Fransız oyuncu için artık beklemede
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VATAN - ŞAMPİY10
KAZANARAK TURLAYALIM
0-0'da dahi tur atlayacak Beşiktaş'ta Güneş gönlünden geçeni böyle açıkladı: Kendi oyun tarzımız içinde, dikkali, sabırlı ve soğukkanlı oynamak zorundayız. Kazanarak turu geçmek sevindirici olur."
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