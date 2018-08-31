6 | 11

MİLLİYET

GRUP ŞURUP!

Monaco'da yapılan kura çekiminde herkesin imrenerek baktığı D Grubu'nda dördüncü takım Cim-Bom oldu. Avrupa'nın devlerinin yer aldığı ilk torbadan en zayıf halka olan Lokomotiv Moskova geldi, onu Portekiz'den Porto izledi. Üçüncü torbadan gruba gelen ise Schalke 04 idi