31 Ağustos 2018 tarihli gazetelerin spor haberlerinde Beşiktaş'ın 3-0'lık Partizan galibiyetiyle UEFA Avrupa Ligi Gruplarına adını yazdırması, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin değerlendirmesi ve Fenerbahçe'nin flaş transferleri yer aldı. İşte 31 Ağustos 2018 tarihli gazetelerin spor manşetleri...
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FANATİK
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE BAYRAĞINI DİKTİ
Kartal, 1-1'in rövanşında Partizan'ı perişan edip, 3-0'la gruplara uçtu. Goller Pepe (2) ve Oğuzhan'dan gelirken, Q7 asistleriyle yıldızlaştı
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FOTOMAÇ
ZAFER DANSI
Beşiktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Partizan'ı güle oynaya 3-0 yenerek, Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Deplasmandaki ilk maçta Partizan'la 1-1 berabere kalan temsilcimiz, Vodafone Park'ta Sırp rakibine adeta top göstermedi. Beşiktaş'ta turu getiren golleri Pepe (2) ve Oğuzhan kaydederken, Quaresma da 2 asistle gecenin kahramanlarından oldu
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AMK
ÇIKTIK AÇIK ALINLA
Zafer bizim, bayram bizim, tur bizim... Play-off turu rövanşında ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini Pepe (2) ve Oğuzhan'ın golleriyle geçen Kara Kartal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çifte mutluluk yaşattı
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HÜRRİYET
KARTAL'IN AVRUPA ŞOVU
1-1'in rövanşında Sırp rakibinin sert oyununa karşın kalitesini konuşturan siyah-beyazlı takım, Pepe (2) ve Oğuzhan'ın attığı gollerle farklı galip gelerek turladı
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HÜRRİYET
3 TEKLİFİ REDDETTİ 'PARA BIRAKMAM' DEDİ
Sarı kırmızılılar Tark'a sırasıyla, 'Bonservisini verelim', 'Geçen yıldan alacaklarını tek seferde verelim' ve 'Geçmişten kalan alacaklarını ve 600 bin euro ödeyelim' şeklinde 3 ayrı teklif yaptı. Tarık hepsini geri çevirdi
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MİLLİYET
GRUP ŞURUP!
Monaco'da yapılan kura çekiminde herkesin imrenerek baktığı D Grubu'nda dördüncü takım Cim-Bom oldu. Avrupa'nın devlerinin yer aldığı ilk torbadan en zayıf halka olan Lokomotiv Moskova geldi, onu Portekiz'den Porto izledi. Üçüncü torbadan gruba gelen ise Schalke 04 idi
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MİLLİYET
YENİ WİLL SMİTH!
Brezilyalı gazeteci, 22 yaşındaki orta sahayı ABD'li aktör Will Smith'e benzeterek, "Hırslı ve istekli bir oyuncu. İkili mücadeleden kaçmaz. Presiyle takımın orta sahasında rakibi karşılayan ilk isimdir. Eğer gerekirse pas oyununda oyunu kuran isim olarak kullanılabilir" yorumunu yaptı
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SABAH
PEPE PARTİ VERDİ
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan, gruptan yenilgisiz çıkıp, son 16 turunda organizasyona veda eden siyah-beyazlılar be sezon da Avrupa'da fırtına gibi esiyor
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SABAH
ASLAN'IN DİŞİNE GÖRE
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda ülkemizin tek temsilcisi konumunda bulunan Cimbom, D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schale 04 ile kozlarını paylaşacak
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VATAN - ŞAMPİY10
PORTEKİZ İŞİ PARTİ
Siyah-beyazlılarda gecenin yıldızı Quaresma ve Pepe'ydi. Q7, 2 golünde de vatandaşına asist yaparken Oğuzhan da attığı şık golle taraftara mesaj verdi. Kartal'ın gruplardaki rakipleri de bugün belli olacak
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VATAN - ŞAMPİY10
ORTA SAHADA SAMBAYA DEVAM
Sarı-Lacivertliler, Gremio forması giyen Jailson Marques Siqueira'yı renklerine kattı. 22 yaşındaki oyuncu dün akşam resmi imza için İstanbul'a geldi
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