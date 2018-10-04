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Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)

04.10.2018 - 06:52 | Güncelleme:

4 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    1 | 11

    FANATİK

    YAZIK

    Galatasaray dünyaları kaçırdı, golü Porto attı. Şampiyonlar Ligi ilk maçında tarih yazan Aslan, bu kez fırsatı tepti ve gruptaki liderliği kaybetti

  • 2 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    2 | 11

    FOTOMAÇ

    YAKAN TOP

    Porto karşısında 6 net pozisyondan yararlanamayan Cimbom, duran topta yaptığı bir anlık hatayla adeta kendini yaktı ve 1-0 yenildi

  • 3 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    3 | 11

    AMK

    WELBECK HEYECANI

    Galatasaray'ın radarında bulunan Arsenal'in 27 yaşındaki yıldızı, kulübüne rest çekti

  • 4 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    4 | 11

    HÜRRİYET SPOR

    TEK GOLLE YIKILDI

    G.Saray Portekiz deplasmanında istediğini alamadı. Casillas'ı geçemedi

  • 5 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    5 | 11

    HÜRRİYET SPOR

    "İSTİFA YOK BU İŞİ BAŞARACAĞIZ"

    F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, bugünkü Spartak Trnava karşılaşması öncesi camiaya umut dağıttı

  • 6 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    6 | 11

    MİLLİYET SPOR

    KALE KİLİT!

    Porto deplasmanında Galatasaray'ın birçok pozisyonu vardı, bunların çoğu kaleci Casillas'ta kaldı

  • 7 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    7 | 11

    MİLLİYET SPOR

    KUPAYI EFES KAPTI

    Fenerbahçe'yi devirmeyi başaran Lacivert-Beyazlı ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11. kez müzesine taşıdı

  • 8 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    8 | 11

    SABAH SPOR

    AHH BE ASLANIM

    11 hücum girişimi ve 5 net gol pozisyonu... Porto deplasmanında dünyaları kaçıran Galatasaray, yine basit bir korner golüyle kaybetti

  • 9 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    9 | 11

    SABAH SPOR

    "ADALETLİ OLMALILAR!"

    Şenol Güneş, 29 Kasım'daki Sarpsborg maçından 3 gün sonra G.Saray'la oynayacak olmalarına çok tepkili

  • 10 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    ASLAN'IN 100'Ü GÜLMEDİ

    Avrupa kupalarındaki 100. galibiyeti için Porto deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan boynu bükük ayrıldı

  • 11 Günün spor manşetleri (4 Ekim 2018)
    11 | 11

    VATAN-ŞAMPİY10

    AYAĞA KALKMAK İÇİN İYİ FIRSAT

    Cocu, S.Tınava maçını kazanıp kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapıyor

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