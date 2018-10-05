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VATAN-ŞAMPİY10

CANI ERKEN SIKILDI

Siyah-Beyazlılar ilk yarıdaki oyun üstünlüğüne rağmen golü atamayınca ilk cezayı ters vuruşla kesen Caner, kendi doğum gününde Rosenberg'e de penaltı hediye etti