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Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)

05.10.2018 - 06:55 | Güncelleme:

5 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
    1 | 11

    FANATİK

    AĞRI KESİCİ

    İlk yarı ıslıklanan Fenerbahçeli futbolcular, ikinci devrede oyunu çevirdi, zafer böyle kutlandı

  • 2 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
    2 | 11

    FOTOMAÇ

    İŞTE FENER BU

    Kanarya, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Spartak Trnava'yı Kadıköy'de Slimani'nin golleriyle 2-0 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıttı

  • 3 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
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    AMK

    SPARTAKÜS

    Sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, Slovak rakibi karşısında ilk yarıda zorlansa da ikinci yarıda kilidi açıp hayata döndü

  • 4 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    HOŞ GELDİN MUTLULUK

    Farklı Ç.Rizespor mağlubiyetiyle şoka giren F.Bahçe, S.Trnava'yı yenerek rahat bir nefes aldı

  • 5 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    "BİZİ GOMİS YAKTI"

    Abdurrahim Albayrak, Porto yenilgisi için eski futbolcularını suçladı: "İyi oynadık ama atamadık, santrforsuzluğun bedelini ödedik"

  • 6 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    "DAHA GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

    Phillip Cocu, galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarını belirtip, özgüvenli olmaları gerektiğini söyledi

  • 7 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    YERLİ VE MİLLİ LİG!

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezon bugün başlayacak, yeni kural ile birlikte yerli oyuncular daha fazla süre alacak

     

  • 8 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
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    SABAH SPOR

    İSLAM HAYAT VERDİ

    Fenerbahçe, Cezayirli yıldızının 2 golüyle Spartak Trnava'yı yenip 3 maç sonra (D.Zagreb, Beşiktaş, Rize) galibiyet sevinci yaşadı

  • 9 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
    9 | 11

    SABAH SPOR

    PARTİ KÖTÜ BİTTİ

    Caner, 30. doğum gününü kutladığı Malmö deplasmanında Beşiktaş'ın mağlubiyetinde başrolü oynadı

  • 10 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    CANI ERKEN SIKILDI

    Siyah-Beyazlılar ilk yarıdaki oyun üstünlüğüne rağmen golü atamayınca ilk cezayı ters vuruşla kesen Caner, kendi doğum gününde Rosenberg'e de penaltı hediye etti

  • 11 Günün spor manşetleri (5 Ekim 2018)
    11 | 11

    VATAN-ŞAMPİY10

    FİLENİN SULTANLARI 2. TURDA

    Dünya Şampiyonası'nda Küba'yı deviren Türkiye, grubunu 3. sırada tamamlayarak Osaka biletini aldı

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