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Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)

06.10.2018 - 07:24 | Güncelleme:

6 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    FANATİK

    FENER'DE DEPREM

    Taraftar teknik direktör değişimi beklerken yönetimin hamlesi bomba gibi düştü

  • 2 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    FOTOMAÇ

    FENER'DE DEPREM!

    Sezon başından beri gelişmeleri değerlendiren ve 3 futbolcuyu 'süresiz' kadro dışı bırakan yönetim, teknik heyetten de 3 ismi yolladı

  • 3 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    AMK

    KOD ADI ORTADOĞU

    Aslan'ın kurtuluşu Arap yarımadasında, ocak operasyonu için düğmeye basıldı

  • 4 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    "BANA AKIL VERİYOR SÖZ DİNLEMİYOR"

    F.Bahçe yönetimi; Volkan, AAtıf ve Dirar'ı kadro dışı bıraktı. Cocu, Volkan'dan yakındı

  • 5 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    G.SARAY YİNE UEFA'NIN TAKİBİNDE

    Finansal Fair Play anlaşmasının incelenmesi kararı alındı. 4 yıllık program tekrar gözden geçirilecek

  • 6 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    97 MİLYON HESAPTA!

    Beşitakş yönetimi, futbolcuların ağustos ve eylül ayı alacaklarını ödedi, UEFA konusunda da rahata erdi

  • 7 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
    7 | 11

    MİLLİYET SPOR

    FENER'DE DEPREM!

    Sarı-Lacivertli yönetim üç yıldız futbolcusunu kadro dışı bırakırken, üç hocasıyla yollarını ayırdı

  • 8 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    SABAH SPOR

    ASLAN KISKACA GİRDİ!

    Cimbom'a kötü haber... Galatasaray'ın Finansal Fair Play dosyası yeniden inceleme altına alınıyor

  • 9 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    SABAH SPOR

    JUVENTUS'TA CR7 DEPREMİ!

    Ronaldo'ya tecavüz davasıyla sarsılan Juventus, Portekizli'ye destek açıklamasını abartınca eleştirilerin hedefi oldu. Siyah-Beyazlıların hisseleri yüzde 5 düşüş gösterdi

  • 10 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    "PORTO'DAKİ OYUNU İSTİYORUM"

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya maçının taktiğini verdi

  • 11 Günün spor manşetleri (6 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    F.BAHÇE'DE DEPREM

    Sarı-Lacivertli takımda kaptan Volkan, Aatıf ve Dirar süresiz kadro dışı bırakıldı

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