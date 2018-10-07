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SABAH SPOR

"ÇOK İYİSİNİZ" DEDİ KOVULDULAR

Cocu, teknik ekibinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yı "Sizden memnunum. Bundan sonra sorumluluklarınız artacak" diye övdü. Ancak bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden 3 ismin görevine son verildi