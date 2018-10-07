7 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...
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FANATİK
MİRAS DEĞİL ALIN TERİM!
İki savunmacıyla gol arayan Aslan, 87. dakikada Donk'un kafasıyla 3 puana uzandı. Golü Donk attı, ama bu zafer elbette Terim'e yazıldı
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FOTOMAÇ
ASLAN PARÇASI
Süper Lig'de son 2 dış saha maçını kaybeden Cimbom, İmparator Terim'in 85'te oyuna aldığı Donk'un 87'de 'sihirli' kafa golüyle coştu
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AMK
ER RYAN KURTARDI
Gomis'i satıp yerine forvet alamayan, elindeki tek hücum silahı Eren Derdiyok'un da sakatlığıyla sarsılan Galatasaray'ın imdadına dün Antalya'da Hollandalı futbolcu yetişti
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HÜRRİYET SPOR
GOLCÜ YOKSA TERİM VAR
Galatasaray, Antalya'yı Terim'in sihirli dokunuşuyla devirdi, deplasman fobisine son verdi
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HÜRRİYET SPOR
KADIKÖY'DE YA KIYAMET YA BAYRAM
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor... Volkan, Aatıf ve Dirar'ın kadro dışı kalması sonrası ilk maçına çıkıyor
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MİLLİYET SPOR
KAFASINA DONK ETTİ
Galatasaray, Antalya karşısında da zorlandı, ancak son üç deplasman maçındaki sessizliğini bozup dördüncüde kazanmayı başardı
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MİLLİYET SPOR
"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Şenol Güneş, Atiker Konya maçı öncesi bir araya geldiği oyuncularından üç puan istedi
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SABAH SPOR
SİHİRBAZ
Galatasaray, Antalya'da İmparator'un hamleleri ve Donk'un bitime 3 dakika kala attığı golle kazandı
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SABAH SPOR
"ÇOK İYİSİNİZ" DEDİ KOVULDULAR
Cocu, teknik ekibinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yı "Sizden memnunum. Bundan sonra sorumluluklarınız artacak" diye övdü. Ancak bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden 3 ismin görevine son verildi
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DEPLASMAN KABUSU DONK DİYE BİTTİ!
Forvette Sinan ile maça başlayan Fatih Terim, gol sesi gelmeyince önce Maicon'u ardından da Donk'u oyuna alıp her yolu denedi... İmparator'un hamlesi 87'de işe yaradı
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VATAN-ŞAMPİY10
KONYA'DA KANATLANALIM
Babel ve Quaresma'nın yokuluğunda hücum hattı hareket bile edemezken, ikilinin Konya'nın da kilidini açması hedefleniyor
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