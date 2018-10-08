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Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)

08.10.2018 - 06:27 | Güncelleme:

8 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
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    FANATİK

    İSYAN!

    Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir ile berabere kaldı, ligde 15. sıraya demir attı...

  • 2 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
    2 | 11

    FOTOMAÇ

    FARK 10

    Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı; lider G.Saray'la arasındaki fark tam 10 puana çıktı

  • 3 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
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    AMK

    ARIZA VAR

    Başakşehir'in elinden teknolojik hata ile kurtulan Fener, milli araya 15. sıraya girdi

  • 4 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    "BİTTİ" DERKEN VURULDU

    Beşiktaş; 4 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı, 13 sarı kartlı maçta A.Konya'ya takıldı

  • 5 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    TRABZON GÜMBÜR GÜMBÜR

    Ünal Karaman'ın, annesinin vefatı nedeniyle takımın başında çıkamadığı maçta üstün bir futbol sergileyen Karadeniz ekibi, üst üste ikinci galibiyeti aldı

  • 6 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    VARLIĞIN BİR DERT!

    Phillip Cocu yönetimindeki F.Bahçe, Başakşehir'e de takıldı, 8. hafta sonunda ligdeki puan kaybı 16'ya çıktı

  • 7 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
    7 | 11

    MİLLİYET SPOR

    "KARAKTER GÖSTERDİK"

    Şenol Güneş, 10 kişiyle ortaya koydukları oyunun gelecek için umut verici olduğunu söyledi

  • 8 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
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    SABAH SPOR

    SIKINTI VAR

    Süper Lig'de 8 maçın sadece 2'sini kazanan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında yenilgiden çok tartışılan ofsayt kararıyla kurtuldu

  • 9 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
    9 | 11

    SABAH SPOR

    KARTAL KAÇAMADI

    Beşiktaş, nefeslerin kesildiği karşılaşmada Konyaspor'la deplasmanda berabere kaldı

  • 10 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    İlk çeyreği 24-13, devreyide 32-28 önde kapatan Anadolu Efes, son periyotta da G.Saray'a geçit vermedi ve derbi galibiyeti ile sezonu açtı

  • 11 Günün spor manşetleri (8 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    BU FIRTINA'YA DAYANMAK GÜÇ

    Gol perdesini Sosa'yla açan Bordo-Mavililer, 43'te Burak'ın penaltısıyla devreye 2-0 önde girdi. Novak'la fark 3'e çıkarken; 77'de Seleznyov, skoru belirledi

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