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MİLLİYET

RUS RULETİ

Ay-yıldızlı ekibimiz, maça tutuk başladı, Cheryshev'in golüyle sarsıldı, ancak sahneye çıkan Serdar Aziz eşitliği sağladı. İkinci yarının hemen başında bu defa Dzyuba, Rusya'yı bir kez daha üstünlüğe taşıdı. Ardından yüklenen millilerimiz, art arda pozisyonlar bulmasına rağmen rakip defansı ve kaleci Lunev'i aşamadı