8 Eylül 2018 tarihli spor gazetelerinin manşetleri ve gazetelerin spor sayfalarında; Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Rusya karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet, Trabzon seyircisinin milli maçtaki muhteşem desteği ve G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yapılamayan forvet transferi ve yabancı oyuncu sınırına ilişkin yorumları yer aldı
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FANATİK
TATSIZ BAŞLADIK
Mircea Lucescu önderliğinde yenilenen ve gençleşen kadromuzla Uluslar Ligi maceramıza Rusya maçıyla başladık. Trabzon, 2 bin 767 gün sonra Ay Yıldızlılara muhteşem bir ev sahipliği yaptı. Cheryshev’in golüne Serdar Aziz’le karşılık verdik. Ancak 49’da Dzyuba Rusları yine öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, uzatmalarda iki net fırsatı kaçırınca sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldık
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FOTOMAÇ
BU SEVDA BİTMEZ
Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'ya şanssız bir şekilde 2-1 yenildi ama genç oyuncularımız yetenekleri, enerjileri ve hırslarıyla gelecek için büyük umut vadetti. Milli coşkunun doruğa çıktığı Trabzon'daki atmosfer ise tek kelimeyle olağanüstüydü. Milli Takımı bağrına basan Trabzonlu futbolseverler tam not aldı
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AMK
SÜPÜR GİTSİN
Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 25 yaşından genç 5 oyuncuyla sahaya çıkan A Milliler, Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından Rusya'ya diş geçiremedi. 13'te Cheryshev'in golüne 41'de Serdar ile cevap vererek umutlandık. 49'da Dzyuba'nın 90 dakikanın sonucunu belirledi. Türk futbolunun halini sahayı temizleyen eli süpürgeli kadınlarımız çok güzel özetledi
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HÜRRİYET
BU FUTBOLA YAZIK OLDU
Cheryshev, 13'te Rusya'yı öne geçirdi. Milliler 41!de Serdar'la gülse de, Dzyuba'ya engel olamadı. Üstün oyununa rağmen kaybeden Türkiye, ikinci maçına 10 Eylül'de İsveç deplasmanında çıkacak
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HÜRRİYET
"FORVET ALINMADI DİYE G.SARAY BİTMEZ"
"Forvet alınmazsa G.Saray biten diyenlere bir sözüm var" diyen Fatih Terim, "Biz de çok istedik, ama kiminin tekniği kiminin beklentileri Galatasaray ile yollarının birleşmesine müsaade etmedi" ifadesini kullandı
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MİLLİYET
RUS RULETİ
Ay-yıldızlı ekibimiz, maça tutuk başladı, Cheryshev'in golüyle sarsıldı, ancak sahneye çıkan Serdar Aziz eşitliği sağladı. İkinci yarının hemen başında bu defa Dzyuba, Rusya'yı bir kez daha üstünlüğe taşıdı. Ardından yüklenen millilerimiz, art arda pozisyonlar bulmasına rağmen rakip defansı ve kaleci Lunev'i aşamadı
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MİLLİYET
'KOCAMAN' KESİK
Kalede Harun Tekin döneminin başlamasıyla beraber, Volkan Demirel kenara geldi. Aykut Kocaman'ın favori isimlerinden Dirar da yedeğe çekilirken, Ayew formayı aldı. Forvette Soldado, Avrupa Ligi kadrosuna bile giremezken, Slimani ve Frey ikilisi ilk tercihler oldu. Yine orta alanda meşhurlaşan M.Topal-Souza ikilisi bozuldu. Guiliano ile yollar ayrıldı
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SABAH
LUCE YİNE TUŞ
A Milli Takım'ın başında çıktığı 12 maçta sadece 3 galibiyet alan Rumen hoca, Rusya'ya da teslim oldu. 2018 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden rakibimiz, Trabzon'da oynanan maça hızlı başladı ve 13. dakikada Cheryshev ile öne geçti. Ay-Yıldızlılar, Serdar Aziz'in golüyle ilk yarıyı berabere bitirdi. Ruslar 49'da Dzyuba ile üstünlüğü ele geçirdi. Milliler son bölümde rakip kaleyi abluka altına aldı ama Lunev'i geçemed. Pazartesi günü rakip İsveç
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SABAH
ŞİMDİ BİZİM ZAMANIMIZ
Akyazı Stadı'nı kırmızı-beyaza boyayan futbolseverler; Türk bayrakları, konfetiler ve Mehter Marşı ile tribünlerde şov yaptı. Açılan dev afişlerde Euro 2024 mesajı verildi. "En iyisi için şimdi bizim zamanımız"
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VATAN - ŞAMPİY10
"O ÜÇ GOLÜ ATMALIYDIM"
Hakan Çalhanoğlu maç sonu özeleştiri yaptı: Benim 3 tane %100 pozisyonum var. Onları atmam lazımdı. Tartışmaya gerek yok. İsveç'e karşı varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. Başka şansımız yok."
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VATAN - ŞAMPİY10
TOLGA 1 AY DAHA YOK
4.5 aydır yeşil sahalardan uzak olan oyuncunun baş parmağındaki sorun sürüyor. Tolga'nın ekim sonlarına doğru sahalara dönmesi bekleniyor
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