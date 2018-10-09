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Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)

09.10.2018 - 07:10 | Güncelleme:

9 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    FANATİK

    YERLİ YANAL YABANCI WENGER

    Cocu ile son pazarlıklar yapılıyor... İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları

  • 2 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    FOTOMAÇ

    WENGER ZİRVESİ

    Phillip Cocu'nun tüm kredisini tükettiği Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yeni hoca kim olacak?" sorusunu sorarken, yönetimin Arsene Wenger'den ikinci kez randevu aldığı belirlendi

  • 3 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    AMK

    KRALLARI GELİYOR

    Forveti olmadığı için her maç farklı bir çözüm bularak durumu idare eden İmparator'un yüzü ocakta gülecek. Galatasaray yönetimi Pelle ve Modeste için temaslara başladı

  • 4 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    50 YILIN EN KÖTÜ FENERBAHÇE'Sİ

    Kanarya, 1968-69 sezonundan 50 yıl sonra yine ilk 8 haftada düşme hattının bir basamak üstünde...

  • 5 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    HÜRRİYET SPOR

    BODRUM'DA YELKENLER FORA

    30. The Bodrum Cup'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Türk yelkenciliğinin önde gelen organizasyonu için geri sayım başladı

  • 6 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    TRANSFERDE ERKEN MESAİ

    Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, forvet için teknik heyetin adaylarını bekleyecek

  • 7 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    MİLLİYET SPOR

    "NE İÇİN ÖZÜR DİLEYECEĞİM?"

    Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den, Başakşehir maçı öncesi "Özür dilesin, affedilir" mesajı veren Başkan Ali Koç'a cevap geldi

  • 8 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    SABAH SPOR

    SEKİZ İÇİN ÇALIŞIYOR!

    Galatasaray ile 7 lig şampiyonluğu olan Fatih Terim'in hedefi belli

  • 9 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    SABAH SPOR

    "MEYDAN OKUYORUM"

    Cocu, Hollanda basınına içini döktü: Empoze edilen sınırlar içerisinde zor bir meydan okuma ama hiçbir zaman kendim için en kolay yolu seçmedim

  • 10 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    COCU KALIYOR AMA B PLANI BLANC

    Hollandalı hoca şimdilik göreve devam edecek. Olası ayrılık durumunda ise alternatif hazır

  • 11 Günün spor manşetleri (9 Ekim 2018)
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    VATAN-ŞAMPİY10

    ÇİLİNGİR OĞUZHAN!

    Konya'da oyuna girip maça damga vuran 26 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin de yüzünü güldürdü

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