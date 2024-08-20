Hayatın içinden birbirinden farklı kareler sizlerle. İlk bakışta "bu ne?" dedirtecek 10 ilginç fotoğraf
Günlük hayatımızda sıkça karşılaşabileceğimiz, gördüğümüzde veya başımıza geldiğinde ise hemen farkına varamayacağımız 10 fotoğraf sizlerle...
Seyahat esnasında, evde, toplu taşımada telefonumuzdan baktığımızda ilk önce bizi şaşırtıp dikkat kesilmemize sebep olan bir fotoğraf, daha sonra ise tebessüm etmemize neden olabilir. İşte o fotoğraflar...
1. “Eşimin yarı köpek olduğunu bilmiyordum.”
2. “Yüze bowling topu geliyor!”
3. “Çift başlı tazı”
4. “Mutlu arkadaşıyla oynayan köpek”
5. “Nereye gidiyoruz?”
6. “Bu iki doberman ne olduğunu anlamaya çalışıyor.”
7. “Bahardan korkuyorum”
8. “Kızım domates kabının yapışkan kısmını soyup, ‘Baba, yüzüne bak!’ dedi.”