Galatasaraylı Mbaye Diagne,Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mbaye Diagne şunları söyledi:

“Burada her şeyden önce kazanmamız çok önemliydi. Biz sahaya çıkıp güzel bir mücadele vererek kazandık. En çok gol atan yabancı oyuncu olmak güzel ancak yine de takım olarak kazanmamız daha önemliydi.

Penaltıyı atınca atmış oluyorsunuz, atamayınca atamamış oluyorsunuz. Bu yüzden topun başına geçtim. Golü atmış olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sadece o gol değil, ikinci gol de çok önemliydi. Hem üç puanı getiren golü atmış oldum hem de ikinci golümü atmış oldum. Çok mutluyum.

Bir sonraki kupa maçımıza iyi hazırlanacağız. Finali kazanmak istiyoruz. Ondan sonraki maçımız da Başakşehir ile. Kendi evimizde kendi taraftarlarımızın önünde oynayacağız. O maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.”