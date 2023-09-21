Gününüzü daha ilginç bir hale getirecek 13 fotoğraf
Hayatın bazen sıkan rutinleri arasında ilginç bir manzaraya şahit olmak, kişinin tüm havasını değiştirebilir! Üstelik, tüm bunların büyük bir şey olmasına gerek bile yoktur; bazen ilginç bir makine bazen de nehir üzerinde rastlanan bir tekne hayatın ne kadar enteresan olabileceğini hatırlatır.
"Bina boyası neredeyse gökyüzüyle aynı renkte."
"Tamamen düz bir muzum var."
"Yerel süpermarketimin girişinde, kendinizi topraklayabilmeniz ve statik şokları önleyebilmeniz için bir dokunmatik yüzey var."
"Köpeğimin çok uzun kirpikleri var."
"Bitkim bir kertenkele yedi."
"Yerel bir hastanede robot güvenlik görevlisi."
"Uçuş görevlisi, tüm kalkış ve iniş mesajları için telefonundan WhatsApp sesli mesajlarını uçak anons sistemine dinletiyordu. Bunlar İngilizce, İspanyolca ve Almanca olarak önceden kaydedilmişti."
"Evimin yakınında balkonunda McDonald's logosu bulunan bir daire var. (Brezilya)."
"Cardiff'teki yeni bir inşaatın 13. katını işaretlemediler."
"Chicago Nehri üzerindeki bu araba teknesi."
"Bu tırtılın sırtında kelebek resmi var."
"Bu sinek bugün uçuş öncesi kontrollerini yapmadı."