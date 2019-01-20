Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ‘Görümce’ filminde birlikte rol alan Gupse Özay ve Eda Ece, önceki akşam Yeniköy’deki bir restoranda buluştu. Kız kıza yemek yiyen iki yakın dost, çıkışta gazetecilere poz vererek açıklamada bulundu.

İkili, “İş yoğunluğundan dolayı uzun zamandır bir araya gelemedik. Daha önce aynı filme gelin-görümceyi oynamıştık. Bugün de gelin-görümce yemek yiyip, bol bol sohbet ettik” dedi.