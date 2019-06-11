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Gupse Özay'ın yeni filmi 31 Ocak'ta

Gupse Özay

Gupse Özay, 'Deliha 2'den sonra Çeşme'ye giderek yeni filminin senaryo yazımına başlamıştı. Özay, başrolünde de yer alacağı yeni filminin çekim hazırlıklarına başladı.
NuLook Production'un yapımcısı olduğu, henüz adı belirlenmeyen filmi Onur Bilgetay yönetecek.
Çekimlerine oyuncu kadrosunun başlanmasından sonra 21 Temmuz'da başlanacak olan film, gösterime 31 Ocak'ta girecek.

Gupse &Ouml;zay ile kamera arkası ekibi, yeni filmin &ccedil;alışmalarına d&uuml;n başladı.
Gupse Özay ile kamera arkası ekibi, yeni filmin çalışmalarına dün başladı.

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