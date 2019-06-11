Gupse Özay, 'Deliha 2'den sonra Çeşme'ye giderek yeni filminin senaryo yazımına başlamıştı. Özay, başrolünde de yer alacağı yeni filminin çekim hazırlıklarına başladı.
NuLook Production'un yapımcısı olduğu, henüz adı belirlenmeyen filmi Onur Bilgetay yönetecek.
Çekimlerine oyuncu kadrosunun başlanmasından sonra 21 Temmuz'da başlanacak olan film, gösterime 31 Ocak'ta girecek.
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