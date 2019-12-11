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Yurt dışında 20 sene işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Mehmet Uray'ın 10 yıl önce şeker ve çeşitli hastalıkları nedeniyle bir böbreğini kaybetti.Tek böbrekle hayatını sürdüren ve rahatsızlığı ilerleyince bir süre önce memleketine dönen Uray, Kars'ta diyaliz tedavisi görmeye başladı.

Kadavradan nakil için 1 yıl önce Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine müracaat eden ve bu sürede organ nakli olamayan Uray'a 1,5 ay önce çocukları böbreğini vermek için hastanede tetkik yaptırdı.

Tetkiklerde Uray'ın 38 yaşındaki oğlu Hüseyin Uray'ın böbreğinin nakle uygun olduğu belirlendi.Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyatla böbrek nakledilen Mehmet Uray, oğlu sayesinde yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Uray, kadavradan nakil için Erzurum'a geldiğini ancak bu gerçekleşmeyince ailesinin böbrek bağışı için seferber olduğunu vurgulayarak, tetkik sonrası oğlu Hüseyin Uray ile dokularının uyuştuğu haberine hem sevindiğini hem de üzüldüğünü aktardı.

"BEDENİMDE MÜCEVHER TAŞIYORUM"

Çocuklarını çok sevdiğini dile getiren Uray, şöyle devam etti:"Çocuğuma kıyamıyordum, ama ailenin zorlaması sonucu böbrek naklini kabul ettim. Allah'a şükür, oğlumun sayesinde nakil olup hem hastalıktan hem de diyalizden kurtuldum. Allah herkese çocuklarım gibi evlat nasip etsin. Bedenimde sanki mücevher taşıyorum, oğlumun böbreği benim için o kadar kıymetli."Uray, Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibine başarılı nakil için teşekkür ederek, hastalığı sürecinde çok sayıda hastanın organ nakli beklediğini gördüğünü, vatandaşlardan organ bağışı yaparak hayat kurtarmalarını istedi.

"BÖBREĞİMİ VERDİM BABAM KURTULDU"

Hüseyin Uray da babasının Kars'ta 1 yıl diyaliz tedavisini gördüğünü anımsatarak, "Babamın böbreği iflas edince 1 sene bekledik, organ çıkmayınca kardeşlerim, yeğenlerim ve babamın yakınları bağışçı olmak istedi.

Sağlık açısından benim böbreğim uygun görüldü. Yaklaşık 1,5 ay önce Erzurum'a gelip böbreğimi verdim, babam kurtuldu." dedi.Babasına böbreğini verdiği için mutlu olduğunu ifade eden Hüseyin Uray, tarif edilemeyecek duygular yaşadığını aktardı.Uray, uzun yıllar gurbette işçi olarak çalışan babasını fazla göremediklerini belirterek, "Babam gurbette çok kaldığı için babasız büyüdük. Kardeşlerimle gençlik ve çocukluğumuzda babamıza doyamadık. Nakil sürecinde aceleci davrandım. 'İnşallah benim böbreğim uyumlu olur' diye dua ediyordum, çok şükür Allah da nasip etti. Bir evlat babasına olan borcunu bu şekilde ödeyebiliyorsa ne mutlu bize. Yine ihtiyaç olsa seve seve bağış yaparım."

Nakil bekleyen hastalara Allah'tan şifa dileyen oğul Uray, vatandaşlardan organ bağışlayıp hayat kurtarmalarını istedi.