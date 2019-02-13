Gürbey İleri, Karel Gültekin, Hakan Meriçliler ve Semra Dinçer'in başrollerini paylaştığı 'Ali' adlı sinema filminde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Yönetmenliğini Ramazan Özer'in yaptığı filmde İleri ile Meriçliler, bir sahnenin çekimleri sırasında senaryo gereği olmayan ağlama krizine girince sete bir süre ara verildi.

Mide kanserine yakalanan genç bir balıkçıyı canlandıran Gürbey İleri ile Hakan Meriçliler ağlamalarına engel olamayınca yönetmen Ramazan Özer, çekimleri durdurmak zorunda kaldı.