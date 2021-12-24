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Gürbulak Gümrük Kapısında TIR'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tırın dorsesinde 9'u kadın 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Gürbulak Gümrük Kapısında TIR'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
AA

İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı Sahası'na gelen tırın kabinini kontrol eden Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, dorseden çok sayıda kişinin sesini duydu.

Bunun üzerine dorsenin kapaklarını açarak arama yapan ekipler, 9'u kadın 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, kimlik ve pasaport kontrolleri sonucu bu kişilerden 8'inin Afganistan uyruklu olduğunu belirledi, diğerlerinin kimliklerini tespit etmeye yarayan herhangi bir belge ya da pasaporta rastlanmadı.

Tıra el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen sürücü, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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