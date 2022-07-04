Gürcistan'da hükümete istifa çağrısı 0:00 / 0:00

AA

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine destek veren göstericiler, Avrupalı liderlerin 23 Haziran'da Gürcistan'a "aday ülke" statüsü vermemesinde hükümeti suçlayarak Başbakan İrakli Garibaşvili'yi istifa etmeye çağırdı.

Başkent Tiflis'te dün akşam saatlerinde sokağa çıkan göstericiler, Parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı gösteri düzenledi. AA'nın haberine göre; kalabalıktan ötürü başkentin ana caddesi olan Şota Rustaveli'yi kapatan göstericiler, Gürcistan'ın milli marşı ile AB marşını söyledikten sonra hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, ülkelerine AB tarafından "aday ülke" statüsü verilmemesi nedeniyle hükümetin sürdürdüğü AB ile entegrasyon politikasını etkisiz bularak Başbakan Garibaşvili'ye istifa çağrısını yeniledi.

Ukrayna ve Moldova'ya "adaylık" statüsü verildiği ama Gürcistan'a sadece "Avrupa perspektifi" sunulduğu ve kriterleri karşılaması kaydıyla 6 ay sonra durumunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınacağını hatırlatan göstericiler, mevcut hükümete artık güvenmediklerini belirtti.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMEDİĞİ TAKDİRDE GÖSTERİLER SABAHA KADAR SÜRECEK

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden "Avrupa Evine Doğru" hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gösteri düzenleyip Başbakan'a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı.

Çağrılarına rağmen Garibaşvili'nin istifa etmediğini belirten Digmelaşvili, Başbakan gece yarısına kadar istifa etmediği takdirde gösterilerin sabaha kadar süreceğini kaydetti.

Göstericilerin bir kısmının Parlamento binasının önünde kalacağını ifade den Digmelaşvili, diğer kısmının da iktidardaki Gürcü Hayali partisinin merkez ofisin önüne geçeceğini aktardı.

GÖSTERİCİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Ülkedeki çeşitli muhalefet partilerin liderleri ve destekçileri, üniversite öğrencileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı gösteride, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'yı destekleyen sloganlar da atıldı.

Parlamento binasının önünden ayrılan bir grup gösterici, Gürcü Hayali partisinin önüne geldi. Buraya daha önceden gelen güvenlik güçleri, göstericilere binaya yaklaşması için izin vermedi. Göstericilerin Gürcü Hayali partisi binasının ve Parlamentonun önündeki bekleyişi sürüyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.