Gürcistan'da ana muhalefet liderinin tutuklanma kararına ortak tepki 0:00 / 0:00

AA

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket partisinin Başkanı Melia'nın parlamentoda vekillik düşürülmesi ile adına tutuklama kararının verilmesi partinin destekçileri ve ülkedeki bazı muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Tiflis'te, 20 haziran 2019 yılda 26. Ortodoks Parlamentolar arası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğundan hitap etmesi binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

AA'nın haberine göre; protesto için sokağa çıkan göstericiler tarafından parlamento binasını kuşatması sırasında protestocuları "kışkırtma" suçlamasıyla gözaltına alınan, daha sonra kefalet parasını ödeme şartıyla serbest bırakılan Melia, söz konusu parayı ödemeyince hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Gürcistan Başsavcılığın talebi üzerinde dün olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisinin milletvekillilerinin oylamada Melia'nın vekillik hakkını durdurmaya oy vermesinin ardından gece saatlerinde Tiflis Şehir Mahkemesinin hakkında verdiği gözaltı kararına rağmen Melia polise teslim olmadı.

Melia, kendisini desteklemek için partisinin merkez ofisine gelen çeşitli muhalefet partilerin liderleri ile düzenlediği basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise gitmeyeceğini ifade etti.

Rusya'nın Gürcistan'ın topraklarını işgal ettiğini, bu ülkeye karşı düzenlediği protestoda yer alması için Gürcü hükümetin onu "cezalandırmaya" çalıştığını savunan Melia, aldığı destek için herkese teşekkür etti.

Burada birer konuşma yapan çeşitli muhalefet partilerin liderleri de Melia'nın gözaltına alınmasına izin vermeyecekleri ve gerekirse onu kendi imkanlarıyla korumaya çalışacaklarını kaydetti.

Partinin destekçileri ise güvenlik güçlerinin Melia'nın "kolayca" gözaltına almasına müsaade etmemesi için partinin merkez ofisinde nöbet tutmaya başladı.

Öte yandan, yerel haberlerden alınan bilgilere göre, polis ve özel kuvvet birliklerinin partinin ofisine yakın bölgelerde bekledikleri öğrenildi.

Gürcistan hükümetinin yetkilileri ise Melia'yı polise teslim olmaya ve kendi hakları için mahkemede demokratik yollarıyla mücadele etmeye çağrısında bulundu.