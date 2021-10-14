Gürcistan'da binlerce vatandaş sokağa döküldü

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İHA

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış ardından cezaevinde açlık grevine başlamıştı. Saakaşvili’nin kurucusu olduğu muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket (UNM) ve destekçileri, Saakaşvili’nin serbest bırakılması için yeniden sokağa indi. Araçlar ve otobüslerle konvoylar halinde Tiflis’e gelen göstericiler, “Gürcistan, Gürcistan” ve “Özgür Misha” sloganları atarak, Birinci Cumhuriyet Meydanı'ndan Özgürlük Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericilerden Dato Amilakhvari yaptığı açıklamada, "Gürcistan halkına hayır getirecek kişi olan Misha'nın (eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili) özgürlüğünü talep etmek için buradayız" ifadelerini kullandı. Saakaşvili’nin savunma avukatı Nika Gvaramia ise Özgürlük Meydanı’ndaki mitingde, Saakaşvili’nin gönderdiği mektubu okudu.

UNM Başkanı Nika Melia ise yaptığı konuşmada, öfkeli olduklarını dile getirerek, “Bugün ülkemizde tarihi bir adaletsizlik yaşanıyor" dedi.

UNM’den Kutaisi Belediye Başkan Adayı Khatia Dekanoidze, "Arkadaşım ve Gürcistan'ın üçüncü cumhurbaşkanı, fedakarlığın ve vatanını sevme biçimin tarihe kazınacak. Bugün mitinge katılan ve sağda yer alan herkes de tarihe geçecek. Bu tarihin bir parçası olun" ifadelerini kullandı.

Göstericiler, Gürcistan’da 30 Ekim’de yapılacak olan ikinci tur belediye seçimlerinde de Özgürlük Meydanı’nda yeniden toplanacaklarını duyurdu.

SAAKAŞVİLİ 2013'TEN BU YANA YURTDIŞINDAYDI

Gürcistan Savcılığı, 2007’de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili’nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018’de Saakaşvili’ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013’te Gürcistan’da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD’ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili’ye Mayıs 2015’te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016’da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi Partisi’ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017’de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili’ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti.