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Gürcistan'da halk, salgına rağmen Paskalya Bayramı için kiliselere gitti

Gürcistan'da koronavirüs salgınına rağmen halk Paskalya Bayramı için kiliselere gitti

Gürcistan'da Kovid-19 salgınına rağmen halk Paskalya Bayramı için kiliselere gitti
AA

Gürcistanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde 21 Nisan'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağına rağmen, vatandaşlar Paskalya Bayramı başlaması nedeniyle kiliselerde düzenlenen ayinlere katıldı.

Başkent Tiflis'te Gürcü Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İlia'nın Kutsal Üçleme Katedrali'nde yönettiği törene önceki yıllardaki gibi kalabalık olmasa da Kovid-19 salgınının getirdiği yasaklamalara rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Kovid-19'dan dolayı insanlar 9 saat kilisede kalmak zorunda

Ülkede 21 Nisan'a kadar gece saat 21:00 ile sabah saat 06:00 arası ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etmemeye çalışanlar, bu saatler içerisinde kiliselerde veya kiliselere ait avlularda kalacak.

Öte yandan, OHAL çerçevesinde özel araçların da kullanımının yasaklandığı Gürcistan'da insanlar kiliselere yürüyerek gitti. Ayinlere katılanlar bulundukları kiliselerde veya kilise önünde sosyal mesafeyi korudu.

Hükümetin uyguladığı yasaklamaları çiğnemekten kaçınanlar sabah saat 06:00'dan sonra evlerine yürüyerek dönebilecek.

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