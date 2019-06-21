Gürcistan'da Rus milletvekilinin hitabına öfkelenen binlerce kişi parlamentoyu kuşattı: 70 yaralı

Gürcistan'da bir Rus milletvekilinin başkan kürsüsünden parlamentoya hitap etmesi protesto gösterilerine yol açtı.

Sokağa dökülen binlerce protestocu parlamento binasına girmek istedi.

Protestocuların binaya girmesini biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandığı belirtilen çevik kuvvet polisi engelledi. Protestocuların ise polise taş ve şişe attığı bildiriliyor.

Saatler süren arbedede yaralananlar oldu. Fransız haber ajansı AFP, Başbakan Mamuka Bakhtadze'nin 39 polis ve 30 protestocunun hastanede tedavi altına alındığını duyurduğunu yazdı.

Olaylar nasıl gelişti?

Rus milletvekili Sergey Gavrilov, Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nde konuşmacı olarak ülkede bulunuyordu.

Sergey Gavrilov'un parlamentoya başkanın kürsüsünden Rusça seslenmesi üzerine muhalefet partileri protesto çağrısında bulundu.

Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze ve bazı yetkilileri istifaya çağıran ve sayıları 10 bini geçen protestocular da, parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalıştı.

Bazı protestocuların Avrupa Birliği bayrağı ve "İşgalci Rusya" yazılı döviz taşıdıkları görüldü.

AFP'ye konuşan muhalefetteki Avrupalı Gürcistan Partisi'nden Giga Bokeria, parlamento önündeki protestonun muhalifler tarafından organize edilmediğini ve halkın kendiliğinden sokağa çıktığını savundu.

Parlamento içesinde ise muhalefet milletvekilleri parlamento başkanı, içişleri bakanı ve istihbarat başkanın istifasını istedi.

Olayların ardından oturum askıya alındı, Sergey Gavrilov'un da ülkeden ayrıldığı bildiriliyor.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, parlamento önündeki protestonun "muhalefet güçlerince provoke edildiğini" savundu.

Başbakan Bakhtadze yaptığı yazılı açıklamada, polisin "barışçıl göstericilere karşı asla plastik mermi ya da biber gazı kullanmadığını ve kullanmayacağını" da öne sürdü.

Gürcistan ve Rusya ilişkileri neden gergin?

Eski Sovyet ülkesi olan Gürcistan ile Rusya arasında, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden iki bölge nedeniyle kısa süreli çatışma yaşanmıştı.

2008 yılında beş gün süren savaşın ardından özerk Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Moskova, Gürcistan'ın ayrılıkçı bu bölgelerini birçok Batılı ülkenin aksine bağımsız devletler olarak tanımıştı.

O zamandan beri Rusya ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkiler bulunmuyor. Bu savaşın ardından Batı'ya yüzünü dönen Gürcistan AB ve NATO üyesi olmayı hedefliyor.