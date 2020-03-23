Gürcistan'dan Abhazya'da sözde seçim düzenlenmesine tepki

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Abhazya bölgesini işgal ettiği, bu bölgedeki Gürcülere uygulanan etnik temizlik dolayısıyla yaklaşık 500 bin kişinin mülteci olduğu belirtilerek, "Sözde seçimler, Rusya ve onun işgal rejimi tarafından Abhazya bölgesinde uygulanan etnik temizlik, devam eden işgal ve fiili ilhak sürecini meşrulaştırmak için sonuçsuz bir çabadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Abhazya'da düzenlenen sözde seçimleri dünyanın tanımadığı belirtildi.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımızlığını ilan eden Abhazya'da, dün düzenlenen "devlet başkanlığı seçimini" eski milletvekili Aslan Bjania'nın önde götürdüğü belirtiliyor.