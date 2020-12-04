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Gürcistan'dan Rusya'ya "askerlerini çek" çağrısı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Rusya ile Gürcistan arasında yıllardır devam eden gerginliğin sona ermesinin Rusya'ya bağlı olduğunu belirterek, "Rusya'yı bir kez daha insan hakları ihlallerini sona erdirmeye ve her iki bölgede insan hakları için uluslararası güvenlik mekanizmalarının çalışmasına izin vermeye, Gürcistan'da işgal ettiği bölgelerden askerlerini çekmeye ve uluslararası hukukun temel standart ve ilkelerine bağlı kalmaya çağırıyoruz." dedi.

Gürcistan'dan Rusya'ya
AA

Zalkaliani, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarına değindi.

Ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, Rusya Federasyonu'nun desteklediği Abhazya ve Güney Osetya'daki son gelişmeleri değerlendiren Zalkaliani, Rusya'nın bu bölgelere yönelik saldırgan bir politika sürdürdüğünü savundu.

Birkaç gün önce Rusya ile Abhazya bölgesi arasında birleşik, sosyal ve ekonomik alanın oluşumuna ilişkin ortak bir programın kabul edilmesine tepki gösteren Zalkaliani, Rusya'nın Gürcistan'ın bölgelerini kendine bağlama çabasında olduğunu söyledi.

"AGİT üyesi devletlerden biri olan Rusya Federasyonu'nun Gürcistan ve Ukrayna'da yıkıcı ve saldırgan eylemlerini sürdürmesi endişe verici." diyen Zalkaliani, bu durumun bölgede belli zorluklar yarattığını ifade etti.

Zalkaliani, Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'da insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü dile getirerek, iki ülke arasındaki çatışma durumunun sona ermesi için Rusya'nın Gürcistan topraklarından askerlerini çekmesi ve 2008'deki Güney Osetya savaşında imzalanan ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini söyledi. Zalkaliani, şunları kaydetti:

"Çatışmanın uzun vadeli çözümünün temeli, ateşkes anlaşmasının Rusya tarafından uygulanmasıdır. Rusya'yı bir kez daha insan hakları ihlallerini sona erdirmeye ve her iki bölgede insan hakları için uluslararası güvenlik mekanizmalarının çalışmasına izin vermeye, Gürcistan'da işgal ettiği bölgelerden askerlerini çekmeye ve uluslararası hukukun temel standart ve ilkelerine bağlı kalmaya çağırıyoruz."

Zalkaliani, Rusya'yı ülkesine yönelik hibrit savaşı sürdürmek ve defalarca siber saldırı düzenlemekle de suçladı.

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