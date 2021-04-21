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Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: "Avrupa ile entegrasyonumuz geri döndürülmez bir süreçtir"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani:
AA

Zalkakliani, resmi temasları kapsamında Gürcistan’da bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in uçağının, Tiflis Havalimanı'ndan ayrılmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ile Gürcistan'ın ilişkilerini değerlendirdi.

Gürcü halkının iradesine göre ülkenin AB ile entegrasyonu sürecinin kararlı şekilde devam ettiğini ifade eden Zalkaliani, "Avrupa ile entegrasyonumuz geri döndürülmez bir süreçtir." dedi.

Zalkaliani, Gürcistan'da 6 aydır devam eden siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla Charles Michel’in hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan’ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metninin 19 Nisan'da iktidar ve bazı muhalefet partilerince imzalandığını belirterek AB'nin bu sürece katkı sağlamasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Michel'in aracılığıyla, iktidar ile muhalefet arasında birkaç hafta önce başlatılan diyalogun başarılı bir şekilde sonlandığını belirten Zalkaliani, "Bu durum bir kez daha Gürcistan'ın AB için ne kadar önemli bir ortak olduğunu, Gürcistan'daki siyasi sürecinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan'ın 2024'te AB'ye tam üyelik başvurusu yapacağını hatırlatan Zalkaliani, bu sürecin başarılı geçmesi için daha cesur adımların atılması gerektiğini kaydetti.

- Michel'in hazırladığı anlaşma maddeleri

Gürcistan’ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin, af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformların yapılması, parlamentoda 5 komitenin başkanın muhalefetten seçilmesi konularını içeriyor.

Anlaşma, muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı diğer partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

Michel, iki günlük Tiflis ziyareti kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Parlamentosu Başkanı ve muhalefet liderleri ile ayrı ayrı görüştü.

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