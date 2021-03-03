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Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin köklü olduğuna işaret ederek "Bu yıl diplomatik ilişkilerin başlamasının üzerinden 100 yıl geçti ve bu, ilişkilerimizin ne kadar sağlam olduğunun göstergesidir." dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu
AA

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir araya gelmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin stratejik ortak ve komşu olduğunu belirten Zalkaliani, Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Zalkaliani, Yunanistan'ın Larissa kentinde meydana gelen deprem nedeniyle bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Gürcistan ve Türkiye'nin verimli ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Zalkaliani, bu ilişkileri daha da genişleteceklerini dile getirdi.

- Diplomatik ilişkilerin 100. yılı

Zalkaliani, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda çok dinamik ilişkileri olduğuna dikkati çekerek bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin köklü olduğuna işaret eden Zalkaliani, "Bu yıl diplomatik ilişkilerin başlamasının üzerinden 100 yıl geçti ve bu, ilişkilerimizin ne kadar sağlam olduğunun göstergesidir." dedi.

Zalkaliani, her platformda Gürcistan'a desteklerini esirgemediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bugün Çavuşoğlu ile yüksek düzeyli stratejik iş birliği hakkında konuştuklarını ifade eden Zalkaliani, bu iş birliğini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Zalkaliani, bölgede var olan süreçleri de ele aldıklarını belirterek "Karşımıza çıkan bütün sorunları hep beraber aşacağımızdan eminim." dedi.

Görüşmelerinde Çavuşoğlu ile yeni formatlar hakkında da konuştuklarını kaydeden Zalkaliani, üzerinde düşünülen formatların ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne dayanması gerektiğini söyledi.

- "Hazar bölgesindeki iş birliğimiz bütün bölge için çok önemli"

Ayrıca Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan 3'lü iş birliği konusunu ele aldıklarını kaydeden Zalkaliani, "Hazar bölgesindeki iş birliğimiz bütün bölge için çok önemlidir." dedi.

Ekonomik ve ticari ilişkileri de değerlendirdiklerini belirterek "Serbest ticaret anlaşması hakkında da konuştuk. Bu anlaşmayla aramızdaki ticari ilişkiler daha da geliştirilecek." diye konuştu.

Zalkaliani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin Gürcistan'a ilaç ve çeşitli desteklerde bulunması dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Karabağ Savaşı'nın ardından bölgede başlayan 3+3 görüşmelerinin, Gürcistan açısından nasıl değerlendirildiğine ilişkin soruya Zalkaliani, "Bölgemizde istikrarın sağlanmasının Türkiye için çok önemli olduğunu anlıyoruz. Ancak bu platformlarda yer alan ülkelerin muhakkak başka ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. Gürcistan bu platformların dışında kalmamalıdır." yanıtını verdi.

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