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Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani'nden, Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na Gürcistan’ın NATO üyeliği konusunda yaptığı açıklama için teşekkür etti

David Zalkaliani
İHA

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na Gürcistan’ın NATO üyeliğine ilişkin desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Zalkaliani paylaşımında, “Gürcistan'ın NATO'ya katılmaya yönelik yorulmak bilmeyen çabalarını desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Gürcistan'ın şu anda karşı karşıya olduğu sorunlar gözönüne alındığında desteğiniz çok önemlidir. Biz NATO üyeliğine büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Gürcistan'ın NATO'ya katılımının önemli olduğunu ifade etmişti.

 

 

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