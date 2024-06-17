Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: İki takım için de baskı olacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Gürcistan'ın teknik direktörü Willy Sagnol, oynayacakları zorlu maça hazır olduklarını söyledi.

BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Willy Sagnol ve takım kaptanı Guram Kashia açıklamalarda bulundu.

Play-off'ları geçerek Avrupa Şampiyonası'na katılmalarının tüm Gürcistan'a büyük sevinç yaşattığını belirten Sagnol, "Play-off oynadığımız maçtan sonra bazı oyuncular için günlük hayatlarına dönmek zor olmuştu çünkü sanki bir rüyanın içinde gibiydiler. Belirli bir yerden sonra bu rüyanın durması ve tekrar odaklanmanız gerekir. Kamp başladığından bu yana bunu konuştuk, kampın başı benim için biraz zordu ama şimdi oyuncular, bu turnuvaya katılmaya hazırlar, performansları da bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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İlk kez turnuvaya katıldıklarını ve ellerinden gelen tüm mücadeleyi göstereceklerini aktaran Sagnol, şöyle konuştu:

"Gürcistan söz konusu olduğunda karşısındaki rakibin güçlü yanlarından çok bahsedebilirsiniz, bu liste çok uzayabilir. İlk maçımız olacak ama onların da ilk maçı olacak. İki takım için de baskı olacak. Gürcü oyuncular bunun için hazır ve kendi adıma da hazır olduğumu söyleyebilirim. Türk Milli Takımı'nın güçlü yanlarından bahsetmek gerekirse uzun süredir bu turnuvaya katılan bir takım, teknik ve taktik olarak çok iyi, çok kaliteli oyunculara sahip. Saha içi ve dışında çok iyi oyuncuları var. Yarın bizim için çok zorlu bir mücadele olacak. Genellikle rakip takımla ilgili yorum yapmak istemem, ben de onların benim takımımla ilgili yorum yapmasını çok istemem. Bir şey söylemem gerekirse Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğumu söyleyebilirim."

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Gürcü taraftarlara da mesaj veren Fransız teknik adam, "Almanya'ya bizi desteklemeye gelen ve gelemeyen tüm taraftarlara şu mesajı vermek istiyorum, Takımınızın, bu kadronun ve federasyonun arkasında durursanız, onları desteklerseniz biz de size müteşekkir oluruz. Varlığınızı burada hissetmek bize çok fazla güç verir. Hepiniz çok özel taraftarlarsınız." açıklamasında bulundu.

Sagnol, Gürcistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia hakkında gelen sorulara ise şu yanıtı verdi:

"Khvicha'yı milli takımda farklı bir şekilde kullandık, Napoli'nin aksine. İki takım birbirinden farklı. İkinci santrfor olarak mı sol açık mı sorusuna gelirsek, bununla ilgili farklı deneyimlerimiz oldu. İki pozisyonda da çok rahat oynayabilmesi bize büyük şans veriyor. Khvicha'nın geleceğiyle ilgili sorular soruyorsunuz, durumu biraz özel bir durum. Motivasyonu çok yüksek bir oyuncu. Benim için en önemlisi bu. Dışarıda konuşulanlardan etkilenmemesi çok önemli. Her şeyin doğru bir zamanı var, o zaman gelince geleceğiniz şekillenir. Çok iyi bir şampiyona geçirirseniz şansınız da artar."

KASHIA: BİZİM İÇİN EĞLENME ZAMANI DEĞİL

Takım kaptanı Guram Kashia ise Avrupa Şampiyonası'na katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok özel anlardı. Milli takımın kampının başladığı ilk andan itibaren, turnuvaya katılmaya hak kazandığımız gecenin duyguları hala üzerimizdeydi. Sorumluluğu hissediyoruz, sonuna kadar savaşacağız, bizim için eğlenme zamanı değil, burada olmayı hak ettiğimizi taraftarımıza göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.